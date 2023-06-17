Demet Akalın, restoranda ödediği 514 TL servis bedeline tepki gösterdi - Son Dakika
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Demet Akalın, restoranda ödediği 514 TL servis bedeline tepki gösterdi

Demet Akalın, restoranda ödediği 514 TL servis bedeline tepki gösterdi

17.06.2023 12:27

Şarkıcı Demet Akalın, yediği yemek için ödediği 5.652 TL'lik hesabın 514 TL'sinin servis ücreti olduğunu öğrenince Instagram hesabından tepki gösterdi. Bahşiş yerine servis bedeli uygulamasına karşı çıkan Akalın, 'Servis ücretine belki 200 lira vereceğim, 514 lira nedir ya? Anladık kazıklanacağız da bu kadar değil' ifadelerini kullandı.

Şarkılarının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Demet Akalın, gittiği restoranda ödediği servis bedeline tepki gösterdi.

"BU KADAR DA DEĞİL"

Lüks restoranlarda bahşiş sistemi yerine "servis bedeli" getirildi. Masaya açılan servislerin ve hizmet eden garsonların bahşişi hesabın yüzde 10'luk bir dilimine göre hesaba yansıtılıyor. Yemek yediği yerde 5 bin 652 liralık hesabın 514 lirasının servis ücreti olduğunu gören Demet Akalın da tepki gösterdi. Instagram hesabından hesap fişini yayınlayan şarkıcı "Servis ücretine belki 200 lira vereceğim, 514 lira nedir ya? Anladık kazıklanacağız da bu kadar değil" ifadelerini kullandı.

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Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın, restoranda ödediği 514 TL servis bedeline tepki gösterdi - Son Dakika


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