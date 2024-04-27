Demet Akalın, VJ Bülent ile polemiğe girdi - Son Dakika
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Demet Akalın, VJ Bülent ile polemiğe girdi

Demet Akalın, VJ Bülent ile polemiğe girdi

Son dönemde kiracısıyla yaşadığı sorunla gündeme gelen Demet Akalın, bu kez VJ Bülent ile polemiğe girdi. VJ Bülent, televizyonda yaptığı yorumlarla Demet Akalın'ı eleştirdi ve eski dostuna tepki gösterdi.

27.04.2024 23:09
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DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Son dönemde kiracısı ile yaşadığı sorunla gündeme gelen Demet Akalın, bu kez Vj Bülent ile polemiğe girdi.

VJ Bülent kendisi hakkında televizyonda yorum yapan Demet Akalın'ı yerden yere vurdu. Çarıkçı "Fatih Ürek ile aran kötü, Kerimcan ile aran kötü, Zuhal Topal ile aran kötü. Eve çağırdığın sözde fenomenler ile aran kötü. Seni var eden Ersay Üner ile yeni barıştın zaten. Benim için televizyonda söylediğin sözleri sana iade ediyorum. Çünkü artık işleri tutmayan eski popüleritesi olmayan sensin.

Ben kendi tercihimle İstanbul'dan taşındım anneciğim hastaydı köye taşındım. Sonra annemi kaybettim. Ben sevdiğimi toprağa koymuş insanım sen beni üzemezsin. Senin benim için söylediklerin bana acı vermez. Kin ve nefret dolusun.

Senin tatile çağırıp plajda mum ettiğin Doğancan değilim. ya da çantanı taşımada yardım istediğin Esra hiç değilim. Kral TV günlerini hatırlatırım. Beni arayıp CD ve kaset sorguladığın o yılları. Sana hiç bir kötülüğüm olmamış üstelik Televizyonlarda seni tatlı sözlerle sunduğum anonslar haram olsun " dedi.

"19 YAŞINDA DEĞİLSİN"

VJ Bülent, şarkıcının yaşına da gönderme yaparak "52 yaşındayım tıpkı senin gibi aynı kuşağız. Yani sen de 19 yaşında değilsin. Hayat bitiyor Demet takma kirpiklerin, saçının dip boyası, protez tırnaklarının ne kadar manasız ve beyhude olduğunu anladığın gün aydınlanacaksın. Ama belli ki daha çok var.

Anne acısı yaşadığın gün ben geleyim aklına, çünkü o gün şarkıcı Demet Akalın imparatorluğun yıkılacak. Yine de geç yaşaman dileğiyle o dev acıyı" diyerek eski dostu Demet Akalın'a tepki gösterdi.

Kaynak: Magazinkolik

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