Deniz Seki, Hülya Avşar'a sahip çıktı: Laf söyleyeni ısırırım

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında yorumlarda bulunarak "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler büyük tepki çekerken, pek çok ünlü isim de Avşar'ın çıkarımını eleştirmişti.

"LAF SÖYLEYENİN ELİNİ, AYAĞINI ISIRIRIM"

Şarkıcı Deniz Seki ise Hülya Avşar'a sahip çıktı. Ünlü sanatçıya destek veren Seki, "Hülya Avşar'a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım." dedi.

"ISIRIĞIM DA ÇOK KUVVETLİDİR"

Açıklamalarına devamında ise ünlü şarkıcı, "Hülya Avşar'a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım. Hülya Avşar çok özel bir kadındır. Hülya Avşar hakkında konuşanı gerçekten ısırırım yani. Harbi ısırırım ve ısırığımda çok kuvvetlidir" ifadelerini kullandı.