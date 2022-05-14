Denizli'de 175 çocuk, bale ve zumbayla muhteşem bir geceye imza attı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de 175 çocuk, bale ve zumbayla muhteşem bir geceye imza attı

14.05.2022 00:57
Denizli'de 175 çocuk, bale ve zumbayla muhteşem bir geceye imza attı

Denizli Büyükşehir Belediyesi spor kurslarının bale ve zumba kids branşlarında eğitim alan 175 çocuk muhteşem bir geceye imza attı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi spor kurslarının bale ve zumba kids branşlarında eğitim alan 175 çocuk muhteşem bir geceye imza attı. Gecede çocukları yalnız bırakmayan Başkan Zolan, "Bizim çocuklarımız, yavrularımız, her şeyin en iyisi ve en güzeline layık" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin "Denizli'de spor yapmayan kalmayacak" sloganı ile hayata geçirdiği ücretsiz spor kurslarının bale ve zumba kids branşlarında eğitim alan 175 çocuk muhteşem bir geceye imza attı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, davetliler ve binlerce vatandaş katıldı. Bale ve zumba kids branşları yılsonu gösterisinde hünerlerini sergileyen çocuklar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Uzun süre alkışlanan 175 kişilik dev kadro, ışık ve müziğin muhteşem uyumu ile izleyenleri adeta büyüledi. Gecenin sonunda izleyicilere seslenen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda, vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"Çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlamak için çalışıyoruz"

Başkan Osman Zolan, "Bizim çocuklarımız, yavrularımız, her şeyin en iyisi ve en güzeline layık. Onlara he türlü imkanı sunmak gerekiyordu, biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğimize yatırım yapmak anlamında böyle bir eğitim verdik. Eğitimcilerimize ve gözbebeği yavrularını bizlere emanet eden velilerimize çok teşekkür ediyorum. Çocukların kendilerini geleceğe hazırlaması için birçok imkan sağlamaya çalışıyoruz. Birlikte daha güzele, çocuklarımıza daha iyi imkanlar sağlamak için çalışıyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Antalya'da 'Tarım Çalıştayı' Antalya'da 'Tarım Çalıştayı' Son dakika haberi | İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren zanlı tutuklandı Son dakika haberi | İkizlere hamile 2 çocuğunun annesini öldüren zanlı tutuklandı Başkan Büyükkılıç Avrupalı bilim insanları ile buluştu Başkan Büyükkılıç Avrupalı bilim insanları ile buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Denizli, Çocuk, Bale, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Denizli'de 175 çocuk, bale ve zumbayla muhteşem bir geceye imza attı - Son Dakika


Son Dakika
00:45 İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı olimpiyatlarda İtalya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu!
00:13 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından SADAT yetkilileri açıklama yaptı: Tazminat davası açılacaktır
00:10 Sert düşüş yaşayan LUNA coin yatırımcıları, kurucunun evini bastı!
23:06 Erdoğan'ın konuşma yaptığı AKM önünde bir kişi üzerinde 3 tabancayla yakalandı
23:04 2 yaşındaki kızını bıçaklayarak katleden anne, ifade verdi: Neden yaptığımı bilmiyorum
23:02 Manisa'da 20 dakikalık yağış caddeleri sular altında bıraktı!
22:31 AK Partili Şamil Tayyar, Kaftancıoğlu ile ilgili paylaşım yaptı, açıklama yapmadan gönderiyi kaldırdı!
22:14 Beyaz Saray sözcüsü Psaki, Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç açıklamalarından sonra konuştu: Türkiye'nin konumunu netleştirmeye çalışıyoruz
21:50 HDP öncülüğünde bir araya gelen Demokrasi İttifakı'ndan 'Kaftancıoğlu' açıklaması: Muhalefet sindirilmek isteniyor
21:42 Gübre fabrikasında yaşanan zehirli gaz sızıntısı can aldı! 2 işçi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 01:09:53. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de 175 çocuk, bale ve zumbayla muhteşem bir geceye imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement