Derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle dans eden Hadise, hayranlarını büyüledi - Son Dakika
Üye Girişi

Derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle dans eden Hadise, hayranlarını büyüledi

04.05.2023 12:16

Konserlerin yanı sıra O Ses Türkiye Rap'in çekimlerine başlayan Hadise, derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle dans figürleri sergiledi. Şarkıcının kıyafeti kadar dansı da büyüledi.

Mehmet Dinçerler ile yaptığı evliliğin yanı sıra yeni şarkıcı Feryat, cesur kıyafetleri ve danslarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, son paylaşımıyla yine tüm dikkatleri üzerine çekti.

DANS ETTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık cesur pozlarını yayınlayan Hadise, bu sefer de 14,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından derin göğüs dekolteli elbisesiyle dans ettiği bir videoyu yayınladı. Şarkıcının iki parçadan oluşan dekolteli kıyafetiyle kalça dansı yapan Hadise'nin videosu kısa sürede 195 binden fazla beğeni aldı.

Konserlerin yanı sıra Exxen'de yayınlanan O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeliğini yapan Hadise, çekimlere de devam ediyor.

Hadise, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dans ederken kendinden geçti
YORUMLAR
500
Hadise, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dans ederken kendinden geçti Hadise, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dans ederken kendinden geçti

O Ses Türkiye Rap, Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle dans eden Hadise, hayranlarını büyüledi - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Bakan Soylu'ya canlı yayında soruldu: Muhalefet kazanırsa ''Darbe oldu'' şeklinde mi değerlendireceksiniz?
12:16 Meksika'da akıl almaz infaz! Cinsel organı ağzına konup ayaklarından direğe asılan erkek bulundu
12:08 Lucas Torreira sorusuyla çileden çıkan Devrim Özkan, gazeteciye fena patladı
12:06 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye, "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı" söylemi soruldu: Bunu demek hakkım
12:06 Dans eden ünlü fenomen Türkiye'de dans turuna çıktı! Dansını sevenler olduğu kadar sinirlenenlerde oldu
11:50 8'inci sınıf öğrencisi, para istediği kız öğrenciyi bıçakladı
11:48 İki kişiyi öldürüp kahkahalara boğulan kadın, polis kamerasında!
11:42 Muharrem İnce'ye "Kılıçdaroğlu FETÖ'nün yeni ortağı" sözleri soruldu: Bunu demek hakkım
11:38 Öldürülüp yoldaki tabelaya astılar! Cinsel organı ağzına konulan cesedin yanında bir de not bulundu
11:37 Fenomen Noel Robinson, bu sefer de Türkiye'de dans etti! Hareketlerine sinirlenen vatandaşlar yakasına yapıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 12:55:02. #1.11#
SON DAKİKA: Derin göğüs dekolteli dar elbisesiyle dans eden Hadise, hayranlarını büyüledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement