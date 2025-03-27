Dulkadir Köyü'nde Belgesel Finalist - Son Dakika
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Dulkadir Köyü'nde Belgesel Finalist

Dulkadir Köyü\'nde Belgesel Finalist

Ömer Faruk Çetin'in belgeseli 'Muzaffer bir kayboluş hikayesi', TAYF Festivali'nde finalist oldu.

27.03.2025 14:11
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde sinema sanatçısı Ömer Faruk Çetin, 4 yıl ön hazırlığı süren ve çekimleri 2011 yılında boşaltılan Tavşanlı'nın Dulkadir köyünde gerçekleşen "Muzaffer bir kayboluş hikayesi" adlı belgeselin festival yolculuğuna çıktığını ve TAYF Uluslararası Kısa Film Festivali'nde finalist olduğunu duyurdu.

Çetin, belgeselin yapım sürecine ilişkin, "Dulkadir Köyü benim için her zaman özel bir yer oldu. Ahmet Uluçay'ın 'Bozkırda Deniz Kabuğu' filmi için düşündüğü mekan burasıydı. O yıllarda henüz çok küçüktüm, gidemedim. Ancak yıllar sonra köyü ilk kez ziyaret ettiğimde, köye girmeden önce virane bir mezarlığın içinden geçmek zorunda kaldım ve ilerledikçe bu yerin terk edilmiş geçmişin sessiz tanığı olduğunun farkına vardım. Bu durum, belgeseli çekme kararımda belirleyici oldu," ifadelerini kullandı. Çetin, Belgeselin çekiminde görev alan ekipte; görüntü yönetmeni Mustafa Demiralp, sanat yönetmeni Aybike Yaşar, kurgu yönetmeni Sabri Eren Öztürk ses Yunus Emre Demiralp, ses tasarımcısı Arda Ertem ve görsel tasarımcı Muhammed Deniz'in yer aldığına dikkat çekti.

Belgeselde, Ahmet Uluçay'ın Dulkadir Köyü'ne dair izleri de yer alırken, yönetmen şu sözlerle duygularını aktardı:

"Ahmet Uluçay'ın ömrü vefa etseydi, belki de Dulkadir Köyü bugün sinema meraklılarının akın ettiği bir mekan olabilirdi. Fakat yıllar sonra burada Muzaffer Amca ile karşılaşmam, onun hikayesini anlatma kararı almama neden oldu."

Çetin, "Dört yıldır emek verdiğimiz, her anına yüreğimizi koyduğumuz bu projenin izleyicilerle buluşacak olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Bir filmin gerçek yolculuğu, izleyicilerin yüreğinde ve zihninde yankı bulduğunda başlar," diyerek projenin 24 Nisan'da İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nde prömiyer yapacağını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Dulkadir Köyü'nde Belgesel Finalist - Son Dakika

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