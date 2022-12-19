Katar'da Burak Özçivit izdihamı! Hayranlarının arasından korumalar eşliğinde geçebildi - Son Dakika
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Katar'da Burak Özçivit izdihamı! Hayranlarının arasından korumalar eşliğinde geçebildi

19.12.2022 10:45

Dünya Kupası finalini izlemek için Katar'a giden Burak Özçivit'i görmek isteyen hayranları izdiham yarattı. Yoğun ilgiyle karşılanan oyuncu, hayranlarının arasından korumalarla zor geçti.

Geçtiğimiz günlerde taciz suçlamasıyla gündeme gelen dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey ile bir araya gelerek paylaşım yaptığı için tepki çeken Burak Özçivit, Katar'da Dünya Kupası finalini izledi. Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Özçivit, Katar'da hayranları tarafından karşılandı.

YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Burak Özçivit, izdiham yarattı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla bir araya gelemeyen Özçivit, korumalar eşliğinde uzaklaştırıldı. Yürümekte zorlanan Özçivit'in paniği ise yüzüne yansıdı. Instagram'da 22,5 milyon takipçisi bulunan Özçivit, o anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Katar'da Burak Özçivit izdihamı! Hayranlarının arasından korumalar eşliğinde geçebildi
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Burak Özçivit, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Katar'da Burak Özçivit izdihamı! Hayranlarının arasından korumalar eşliğinde geçebildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katar'da Burak Özçivit izdihamı! Hayranlarının arasından korumalar eşliğinde geçebildi - Son Dakika
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