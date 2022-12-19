Katar'da Burak Özçivit izdihamı! Hayranlarının arasından korumalar eşliğinde geçebildi

Dünyaca ünlü gazete İmamoğlu kararı sonrası yaşanacakları yazdı: Bunu Erdoğan da biliyor

Geçtiğimiz günlerde taciz suçlamasıyla gündeme gelen dünyaca ünlü oyuncu Kevin Spacey ile bir araya gelerek paylaşım yaptığı için tepki çeken Burak Özçivit, Katar'da Dünya Kupası finalini izledi. Rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren Özçivit, Katar'da hayranları tarafından karşılandı.

YÜRÜMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Burak Özçivit, izdiham yarattı. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla bir araya gelemeyen Özçivit, korumalar eşliğinde uzaklaştırıldı. Yürümekte zorlanan Özçivit'in paniği ise yüzüne yansıdı. Instagram'da 22,5 milyon takipçisi bulunan Özçivit, o anları Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.