Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen'in hamile olduğu açıklandı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen'in hamile olduğu açıklandı

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen\'in hamile olduğu açıklandı

Eski Victoria's Secret meleği Gisele Bündchen, Jiu-Jitsu eğitmeni erkek arkadaşı Joaquim Valente'den bebek bekliyor. Bu haber, Bündchen'in NFL yıldızı Tom Brady'den boşanmasının ardından gelen ikinci yılında büyük yankı uyandırdı. 44 yaşındaki modelin 5-6 aylık hamile olduğu öğrenildi. Çiftin yolları, çocuklarının Jiu-Jitsu dersleri sırasında kesişti. Bündchen ve Valente, Miami'de yaşarken mutlu bir dönemden geçiyorlar.

29.10.2024 16:57
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Eski Victoria's Secret meleklerinden Gisele Bündchen'in, Jiu-Jitsu eğitmeni erkek arkadaşı Joaquim Valente'den bebek beklediği açıklandı. NFL yıldızı Tom Brady'den boşanmasının ikinci yılında gelen bu haber, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

44 yaşındaki modelin 5-6 aylık hamile olduğu öğrenilirken, çiftin yakın çevresi People dergisine yaptığı açıklamada, "Gisele ve Joaquim bu yeni dönemden çok mutlular. Tüm aile için huzurlu bir ortam yaratmayı hedefliyorlar" dedi.

Bündchen ve 35 yaşındaki Valente'nin yolları, çocuklarının Jiu-Jitsu dersleri sırasında kesişti. Başlangıçta arkadaş olan ikili, geçen yıl Haziran ayında ilişkilerini resmileştirdi. Çift, ilk kez Kasım 2022'de Kosta Rika tatilinde görüntülenmişti.

Tom Brady ile 13 yıllık evliliğinden 14 yaşında Benjamin ve 11 yaşında Vivian adında iki çocuğu olan Bündchen, evliliği sırasında Valente ile ilişkisi olduğu iddialarını kesin bir dille yalanlamıştı.

Çiftin bebeklerinin ne zaman dünyaya geleceği henüz açıklanmazken, Miami'de yaşayan Bündchen ve Valente'nin mutlu bir dönemden geçtiği belirtiliyor.

Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen'in hamile olduğu açıklandı
Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen'in hamile olduğu açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri, Victoria's Secret, Aile İçi Şiddet, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü model Gisele Bündchen'in hamile olduğu açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bayram Kesgin:
    bu mu son dakika haberi ? 27 2 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Türk haberler bitti sıra bunlarda 15 1 Yanıtla
  • selami inel:
    yemiş Düldülu kalmış hamile bizene 11 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    böyle haber olmaz saat kaçta hamile bırakılmış detay yok 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bu ne güzel haber böyle habere can gurban 3 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    Çok heyecanlandım gerçekten bak 2 1 Yanıtla
  • Ferrari Alonso:
    Çok sevindim. Yarın çükümü keseceğim 2 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    vallaha benden değil 2 0 Yanıtla
  • Kemsl:
    sondakika haber anlayışına zokiim 2 0 Yanıtla
  • Trabzon:
    dünyaca ünlü diyorsun ahan şimdi duydum ismini 1 0 Yanıtla
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