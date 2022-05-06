Ebrar Karakurt yeni bir aşka yelken açtı! Yeni sevgilisi oyuncu İrem Tuncer - Son Dakika
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Ebrar Karakurt yeni bir aşka yelken açtı! Yeni sevgilisi oyuncu İrem Tuncer

06.05.2022 15:46

Geçtiğimiz aylarda İmge'den ayrılan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, gönlünü oyuncu İrem Tuncer'e kaptırdı. İkilinin bir süredir birlikte oldukları ortaya çıktı.

Ebrar Karakurt, Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olmuş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Uzun süredir İmge adındaki kız arkadaşı ile mutlu bir birliktelik yaşayan Ebrar Karakurt'un geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrılmış ve ikili arasındaki gerginlik magazin gündemine yansımıştı.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi İmge, TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başladı. İmge'nın ardından Ebrar Karakurt'un da yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Ebrar Karakurt gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Baraj dizisinde canlandırdığı Fulya karakteriyle tanınan oyuncu İrem Tuncer paylaşımlarıyla olay oldu. Oyuncu İrem Tuncer, Ebrar ile fotoğrafını "Aşık oluyorum" notuyla paylaştı. İrem Tuncer bir sonraki paylaşımında ise "Güneşim" notunu düştü.

Ebrar Karakurt gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı

İREM TUNCER KİMDİR?

İrem Tuncer 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Lise sıralarında tiyatroya ilgi duymaya başladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine tiyatro üzerinden devam ederek öğrenimini İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sürdürmeye başladı.

Ebrar Karakurt gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı

Ardından temel oyunculuk eğitimleri için Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı. İrem Tuncer oyunculuk kariyerine ilk kez tiyatro sahnesinde rol alarak adım attı. "Beş Para Etmez Varyete, Artiz Mektebi" oyunlarında sahne aldı.

Ebrar Karakurt gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır. Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Ebrar Karakurt gönlünü güzel oyuncuya kaptırdı

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

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Ebrar Karakurt, voleybol, İstanbul, Tiyatro, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebrar Karakurt yeni bir aşka yelken açtı! Yeni sevgilisi oyuncu İrem Tuncer - Son Dakika


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