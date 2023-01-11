Ebru Yaşar Gülseven... "PLAYBACK YASAKLANIRSA MEMLEKETTE ŞARKICI KALMAZ"!.. - Son Dakika
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Ebru Yaşar Gülseven... "PLAYBACK YASAKLANIRSA MEMLEKETTE ŞARKICI KALMAZ"!..

11.01.2023 17:31
Ebru Yaşar Gülseven... "PLAYBACK YASAKLANIRSA MEMLEKETTE ŞARKICI KALMAZ"!..

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ebru Yaşar, sahnede playback yapan şarkıcılar hakkında konuştu.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, önceki gün Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Yaşar'a, geçtiğimiz günlerde Kırgızistan'dan gelen haberde konserlerde playback okumaların artık sanatçılar tarafından kullanılamayacağı hatırlatıldı. Ünlü şarkıcı, "Memlekette sanatçı kalmaz." dedi.
"Elektrik geçmiyor"
Ünlü şarkıcı, "Çok iyi olmuş. Playback hiç yapmadım yurt dışına gittiğimizde bazen şartlar gereği yapıyoruz. Ama playback'te zaten o istediğin havayı alamıyorsun, o elektrik karşılıklı geçmiyor.
Ebru Yaşar: Memlekette sanatçı kalmaz #1
Ama şöyle de düşünmek lazım bazen şartlar, imkanlar, maddi konular kısıtlı oluyor, kısıtlı imkanlarda olduğunda da tabii ki çoğu sanatçı playback yapmak zorunda kalıyor.
"Sanatçı kalmaz"
Birazcık alışveriş durumu ile de alakalı bir şey. Hani iş canlı okumaya falan dönerse de gercekten o zaman memlekette sanatçı kalmaz, kalmaz yani." şeklinde açıklamada bulundu.
Ebru Yaşar: Memlekette sanatçı kalmaz #2

Kaynak: Magazinkolik
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Kırgızistan, Ebru Yaşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Yaşar Gülseven... 'PLAYBACK YASAKLANIRSA MEMLEKETTE ŞARKICI KALMAZ'!.. - Son Dakika

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