Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi - Son Dakika
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Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi

14.05.2022 12:20

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinden sonra zor günler geçiren sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırdı. Konu hakkında takipçisinin sorusunu yanıtlayan Erken bu hamlesiyle ilgili, "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için soyadımı kaldırdım" dedi.

Ünlü sunucu Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında ortağı olduğu restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin ölümünden sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ece Erken, bu sefer de soyadı kararıyla gündeme geldi.

SOYADINI SİLDİ

Eşinin ailesiyle sorunlar yaşayan Erken, geçtiğimiz haftalarda Mahmutyazıcıoğlu'nun mal varlığı için reddi miras kararı aldı. 'Eşimin saatini bile istediler' diyen Erken, geçtiğimiz haftalarda şaşırtan bir karar aldı. Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle sorunlar yaşamaya devam eden Erken, bu sefer de Instagram hesabından Mahmutyazıcıoğlu soyadını kaldırdı.

Eşinin ailesine resti çeken Ece Erken, sosyal medyada 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını sildi

"ŞAFAK'IN BAZI AKRABALARIYLA AYNI SOYADI TAŞIMAK İSTEMİYORUM"

Instagram'dan bir takipçisinin "Soyadınızı neden sildiniz?" sorusuna cevap veren Erken "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için. Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Eşinin ailesine resti çeken Ece Erken, sosyal medyada Mahmutyazıcıoğlu soyadını sildi
Ece Erken'den yeni hamle! Mahmutyazıcıoğlu soyadını sildi
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Son Dakika Magazin Ece Erken'den yeni hamle! 'Mahmutyazıcıoğlu' soyadını sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ece Erken'den yeni hamle! "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını sildi - Son Dakika
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