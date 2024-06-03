Eda Ece ve Aslı Enver Bodrum'da tatilde - Son Dakika
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Eda Ece ve Aslı Enver Bodrum'da tatilde

Eda Ece ve Aslı Enver Bodrum\'da tatilde

Eda Ece, yakın arkadaşı Aslı Enver ve Mina İpek ile Bodrum'da tatil yapıyor. Oyuncu, Mina İpek'in uykusu geldiğinde onu içeri götürerek ilgilenmeye devam etti. Aslı Enver ise kızı Elay'ı kucağından indirmedi.

03.06.2024 19:17
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Ece ve Tuncer'e arkadaşları Aslı Enver de eşlik etti. Oyuncu, uykusu gelen Mina İpek'i içeri götürerek, misafirleriyle ilgilenmeye devam etti.

KANKALAR TATİLDE

Eda Ece, önceki gün Bodrum tatilinde görüntülendi. Kucağında Mina İpek ile yakın arkadaşı Aslı Enver ile buluşan oyuncunun keyfi yerindeydi.

MİNA İPEK'İN UYKUSU GELDİ

Mina İpek ilk kez objektiflere yansıdı. Uykusu gelen Mina İpek'i Eda Ece daha sonra içeri götürerek, yakın arkadaşıyla ilgilenmeye devam etti.

Mina İpek ilk kez görüldü

Aslı Enver kızı Elay'ı bir an olsun kucağından indirmedi. Anne kızın sevimli halleriyle objektiflere yansıdı.

Mina İpek ilk kez görüldü

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Eda Ece ve Aslı Enver Bodrum'da tatilde - Son Dakika

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