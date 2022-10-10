Komedi programı Güldür Güldür'ün yeni sezon afişini görenler tek bir konuya dikkat etti: Parayı bulunca gittiler

Show TV'nin ekran fenomenlerinden olan eğlenceli program Güldür Güldür 10. sezonu ile yeniden seyircisi ile buluşmak için gün saymaya başladı. Programın merakla beklenen yeni sezon afişi de yayınlandı.

İKİ BAŞARILI İSİM YENİ SEZONDA YOK

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen programa Onur Buldu ve Çağlar Çorumlu'nun vedasının ardından Erdem Yener, Hasibe Eren ve Gürhan Altundaşar gibi sevilen isimler kadroya katıldı. Afişte programın en çok güldüren isimlerinin başında gelen Buldu ve Çorumlu'yu göremeyen sosyal medya kullanıcıları "Parayı bulunca birer birer gittiler" yorumunu yaptı.