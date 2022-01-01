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Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'ndan flaş paylaşım! - Son Dakika

Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'ndan flaş paylaşım!

01.01.2022 19:12
Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'ndan flaş paylaşım!

'Emanet' adlı dizinin başrollerinde yer alan Halil İbrahim Ceyhan (Yaman) ile Sıla Türkoğlu (Seher) cephesinde neler oluyor? Güzel oyuncu Sıla Türkoğlu'nun yeni yıl mesajı hem şaşırttı hem de dikkat çekti. İşte yaşananların perde arkası...

Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı biliniyordu.

Ceyhan ile Türkoğlu'nun ilişkilerini askıya aldığı iddia edildi. Ünlü çiftin, aralarındaki sorunları gidermesi halinde ilişkilerine bir şans daha vereceği konuşuluyor.

MANEVİ MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Bütün bu gelişmelerin ardından oyuncu Sıla Türkoğlu, 2022'yi dikkat çeken manevi mesajla karşıladı.

"EZELİMDE VE EBEDİYEN ARINDIM"

Türkoğlu'nun paylaştığı yazıda geçen, "Düğümleri, negatif geçiş ve dirençleri bıraktım. Yarım kalıp bende enerji blokajı sağlayan konuları, beddua, nazar, büyü, lanet, göz ve hatalı sözlerin tüm etkilerini sonsuza kadar iptal ettim. Şimdi ve tüm zamanlara doğru, tüm mekanlara doğru ezelimde ve ebediyen arındım" sözleri dikkat çekti.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor.

Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, bir süredir Emanet adlı dizide Seher karakterini canlandırıyor.

HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

'Emanet' adlı dizide başarılı ve korkusuz bir iş adamı olan Yaman'a hayat veren Ceyhan'ın bir dönem oyunculuğun yanı sıra fotomodellik ve müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Halil İbrahim Ceyhan'ın bir dönem müzisyenlik ve fotomodellik yaptığını bilmeyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Halil İbrahim Ceyhan, 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmıştı. Ceyhan, 'Gelecek Vaad Eden Erkek Model' unvanını almıştı. Ünlü oyuncu, 2009 yılında YouTube müzik kanalı üzerinden yayınlandığı şarkılar ile adından söz ettirmeye başladı. Halil İbrahim Ceyhan, aldığı eğitimlerin ardından oyunculuk yapmaya başladı. Halil İbrahim Ceyhan'ın setten arta kalan zamanlarında şarkı sözleri yazmaya devam ettiği öğrenildi.

Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'ndan flaş paylaşım!
Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'ndan flaş paylaşım!
Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'ndan flaş paylaşım!
Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'ndan flaş paylaşım!

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İbrahim Ceyhan, Enerji, Ceyhan, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'ndan flaş paylaşım! - Son Dakika Magazin


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