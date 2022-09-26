Halil İbrahim Ceyhan-Sıla Türkoğlu Cephesinde Bomba Gelişme!

Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı biliniyordu.

Ancak Sıla Türkoğlu'nun diziye veda etmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. İkili, sessiz sedasız ayrıldı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; Yaklaşık 4 aydır ayrı olan ikili, ilişkilerine bir şans daha verdi.

İLİŞKİLERİ DEVAM EDİYOR

'Emanet' adlı dizide canlandırdığı Halil karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Halil İbrahim Ceyhan, önceki akşam Kadıköy'de düzenlenen bir festivalde sahne aldı. Bir dönem Halil İbrahim Ceyhan ile aşk yaşayan Sıla Türkoğlu'nun da konserde olduğu ve ikilinin ilişkisinin devam ettiği ortaya çıktı.

KULİSTE YER ALDI

Türkoğlu, konser boyunca Halil İbrahim Ceyhan'ın kulisinde yer aldı. İkili, konser bitiminde ise Halil İbrahim Ceyhan'ın aracıyla evlerinin yolunu tuttu.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999'da İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir'in güzel kızlarından biri olan üstüne üstülük bir de Bornovalı olan Sıla Türkoğlu, Ağlama Anne dizisi ile oyunculuğa başlamıştır.

Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu, üniversite eğitimi almadan oyunculuk dersleri almaya başlamış daha lise öğrencisi iken setlerde yer almıştır. Türkoğlu, Emanet adlı dizide canlandırdığı Seher karakteriyle hayran kitlesini genişletti. Türkoğlu, Mayıs 2022'de 'Emanet' adlı diziden ayrıldı.

Sıla Türkoğlu yeni sezonda 'Kızılcık Şerbeti' adlı dizide rol alacak.

HALİL İBRAHİM CEYHAN KİMDİR?

'Emanet' adlı dizide başarılı ve korkusuz bir iş adamı olan Yaman'a hayat veren Ceyhan'ın bir dönem oyunculuğun yanı sıra fotomodellik ve müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Halil İbrahim Ceyhan'ın bir dönem müzisyenlik ve fotomodellik yaptığını bilmeyenler büyük şaşkınlık yaşadı.

Halil İbrahim Ceyhan, 2007 yılında Best Model of Turkey yarışmasına katılmıştı. Ceyhan, 'Gelecek Vaad Eden Erkek Model' unvanını almıştı. Ünlü oyuncu, 2009 yılında YouTube müzik kanalı üzerinden yayınlandığı şarkılar ile adından söz ettirmeye başladı. Halil İbrahim Ceyhan, aldığı eğitimlerin ardından oyunculuk yapmaya başladı. Halil İbrahim Ceyhan'ın setten arta kalan zamanlarında şarkı sözleri yazmaya devam ettiği öğrenildi.