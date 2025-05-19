Emre Fel, Kocaeli\'de Unutulmaz Bir Performans Sergiledi

Kocaeli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Emre Fel, eşsiz performansıyla binlerce vatandaşa unutulmaz bir gece yaşattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Milli İrade Meydanı'nda Türkiye'nin en genç, en dinamik ve en renkli festivali EnFest'i düzenliyor. Bu kapsamda, Milli İrade Meydanı'nı dolduran binlerce vatandaş, Barış Manço ve Cem Karaca'ya benzetilen tarzıyla tanınan Emre Fel'in canlı performansına tanıklık etti. Saat 21.00'de sahneye çıkan sanatçı, konserine sevilen parçası "Bi' Gün Anlarsın" ile başladı. Kendi tarzıyla seslendirdiği parçalarla dinleyicilere müzik ziyafeti sunan Fel, izleyicilerden tam not aldı.

Yeni Anadolu müziğinin sevilen temsilcilerinden biri olan Emre Fel, son yıllarda büyük bir hayran kitlesi kazanarak genç müzisyenler arasında öne çıkıyor. Kocaeli'de sergilediği enerjik performans, izleyiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Ayrıca Emre Fel'e, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz tarafından şampiyon Kocaelispor'un formasını hediye etti. - KOCAELİ