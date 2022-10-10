Engincan Ural - Merve Kaya... EVLENDİLER! - Son Dakika
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Engincan Ural - Merve Kaya... EVLENDİLER!

10.10.2022 00:38
Engincan Ural - Merve Kaya... EVLENDİLER!

Sibel Can ve Hakan Ural’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural ile Merve Kaya, Bodrum'da hayatlarını birleştirdi.

Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, bugün uzun süreden bu yana birlikte olduğu Merve Kaya ile Bodrum'da gerçekleştirilen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi.

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Çiftin düğününe ünlüler akın etti.

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Sibel Can oğlunun düğününde sahne aldı. Sanatçı, nikahın ardından şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyledi.

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BABASI DUYGUSAL BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU

Engincan Ural'ın babası Hakan Ural da oğlunun düğünü öncesinde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak genç çifte mutluluklar diledi.

Sibel Can'ın oğlunun düğünündeki tabak detayı olay oldu: İlk defa böyle bir jest gördüm

DÜĞÜNDEKİ TABAK OLAY OLDU

Çiftin düğünleri akşam saatleri itibariyle başlarken, düğün sırasında çekilen bir görüntü dikkat çekti.

Engincan'ın kardeşi Melissa Ural tarafından paylaşılan fotoğrafta, tabakta "Melissa" isminin yazdığı görüldü.

Bu jestin, düğündeki önemli konuklara yapıldığı bilgisi ise şaşkınlık yarattı.

İşte o tabak:

Sibel Can'ın oğlunun düğünündeki tabak detayı olay oldu: İlk defa böyle bir jest gördüm

YORUMLAR
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Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural 2 gece 3 gün sürecek düğünle evleniyor Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural 2 gece 3 gün sürecek düğünle evleniyor
Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Engincan Ural - Merve Kaya... EVLENDİLER! - Son Dakika

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