Engincan Ural - Merve Kaya... EVLENDİLER!

Sibel Can ve Hakan Ural’ın 30 yaşındaki oğulları Engincan Ural ile Merve Kaya, Bodrum'da hayatlarını birleştirdi.

Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural, bugün uzun süreden bu yana birlikte olduğu Merve Kaya ile Bodrum'da gerçekleştirilen görkemli düğün töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin düğününe ünlüler akın etti. Sibel Can oğlunun düğününde sahne aldı. Sanatçı, nikahın ardından şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyledi. BABASI DUYGUSAL BİR PAYLAŞIMDA BULUNDU Engincan Ural'ın babası Hakan Ural da oğlunun düğünü öncesinde sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulunarak genç çifte mutluluklar diledi. DÜĞÜNDEKİ TABAK OLAY OLDU Çiftin düğünleri akşam saatleri itibariyle başlarken, düğün sırasında çekilen bir görüntü dikkat çekti. Engincan'ın kardeşi Melissa Ural tarafından paylaşılan fotoğrafta, tabakta "Melissa" isminin yazdığı görüldü. Bu jestin, düğündeki önemli konuklara yapıldığı bilgisi ise şaşkınlık yarattı. İşte o tabak:

Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük

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