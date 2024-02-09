Erkan Sonel'le pavyona giden Tuğba Ekinci hem şarkı söyledi hem dans etti - Son Dakika
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Erkan Sonel'le pavyona giden Tuğba Ekinci hem şarkı söyledi hem dans etti

İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.

09.02.2024 16:13  Güncelleme: 16:31
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Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Tuğba Ekinci, İnci Taneleri dizisindeki Gemileri Yakarım şarkısıyla ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giderek hem şarkı söyledi hem de dans etti.

"O ŞİMDİ ASKER Mİ DİLBER Mİ?"

Kırmızı elbisesiyle pavyonda O Şimdi Asker şarkısını söyleyen Tuğba Ekinci, daha sonra sahnede kalça dansı yaptı. Dansı ve performansıyla alkış toplayan Ekinci, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü ismin dans ettiği anlarda sahnede peş peşe konfetiler patlatıldı. Şarkıcı paylaşımına "O şimdi Asker mi, Dilber mi?" notunu ekledi.

Erkan Sonel'le pavyona giden Tuğba Ekinci hem şarkı söyledi hem dans etti
Erkan Sonel'le pavyona giden Tuğba Ekinci hem şarkı söyledi hem dans etti
Erkan Sonel\'le pavyona giden Tuğba Ekinci hem şarkı söyledi hem dans etti

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Necati Kaya: 25 yıldır o şimdi asker deyip duruyor. 50 yaşına geldi askerin canının ne istedigini soruyor. Bunu sadece bir manganın içine koyup atiş serbest diyeceksin bak bakalım ateskes istiyormu istemiyormu. 90 2 Yanıtla
  • İSMAİL SOLMAZ: yerini bulmuş layık oldugu yerde :)))) 51 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Kendi şarkısını söyleyemiyor nasıl bir detone bu ya. Belliki kaset yaparken sesle acayip oynamışlar. Böyle imkansız birine neden teknolojik imkanlar seferber edilip, şartları zorlayıp albüm yapılmış. Orasını yapımcı Şahin Özer bilir. 15 1 Yanıtla

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Son Dakika Magazin Erkan Sonel'le pavyona giden Tuğba Ekinci hem şarkı söyledi hem dans etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkan Sonel'le pavyona giden Tuğba Ekinci hem şarkı söyledi hem dans etti - Son Dakika
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