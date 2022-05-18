Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den "Gibi" açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım - Son Dakika
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Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den "Gibi" açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım

18.05.2022 13:29
Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den "Gibi" açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım

Erşan Kuneri dizisinin oyuncularından Zafer Algöz'ün diziyi bir başka komedi yapımı olan Gibi dizisiyle kıyasladığı paylaşım sosyal medyada tartışma yarattı. Oyuncu Zafer Algöz, Twitter'dan projeyi "Gibi" dizisine benzeten bir izleyiciye Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını verdi.

Zafer Algöz, 'Erşan Kuneri' hakkında övgüyle bahseden bir sosyal medya kullanıcısına, fenomen dizi 'Gibi' üzerinden yanıt verdi. Algöz'ün yanıtı kısa sürede gündeme oturdu.

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Twitter'da bir kullanıcı Erşan Kuneri'yi çok beğendiğini belirterek, "Gibi" dizisine benzettiğini söyledi. Yapımda rol alan Zafer Algöz de bu izleyiciye "Gibinin bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek,4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" yanıtını verdi.

Başka bir kullanıcı da bu yanıtın altına"Zafer Abi bu işin uzmanı sensin ama seyirci olarak söylüyorum Gibi başka bir şey. Keşke sen ve Cem Abi Gibi'de bir bölüm de olsa oynasanız. Off ne güzel olurdu Feyyaz Yiğit komedisinde sizi görmek. "yazdı. Zafer Algöz de bu kullanıcıya "Feyyaz Yiğit komedisi mi" yanıtını verdi.

Başka bir Twitter kullanıcısı bu sözler üzerine "Sevgili Zafer Abi, kıyaslamak yerine ayrı kulvarlarda görmek daha doğru olurmuydu acaba. Bir de Gibi ekibinin de duayen bir abisi olarak daha yapıcı bir yorumun hoş olurdu diye düşünmeden edemedim. Seviliyorsun abicim, saygılar" yorumunda bulundu.

Zafer Algöz bu yanıta "Nişastalı su muhallebisiyle, kaymaklı ekmek kadayıfını mukayese etmeyelim derim. Yoksa tabii ki herkesin zevki birinci mevki" sözleriyle cevap verdi.

YORUMLAR
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Erşan Kuneri, Zafer Algöz, Gibi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den 'Gibi' açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım - Son Dakika


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