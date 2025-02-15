Merve Taşkın hakkında ev hapsi kararı verildi - Son Dakika
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Merve Taşkın hakkında ev hapsi kararı verildi

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Merve Taşkın hakkında ev hapsi kararı verildi. Taşkın, Sevgililer Günü'nü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini söylemişti.

15.02.2025 16:48
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'müstehcenlik' suçundan gözaltına alınan Merve Taşkın hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Geceyi Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliğinde geçiren Merve Taşkın, sabah saatlerinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Emniyetten çıkarılırken sorulara cevap vermeyen Taşkın hakkında "Müstehceklik" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Taşkın hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Merve Taşkın hakkında ev hapsi kararı verildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Merve Taşkın hakkında ev hapsi kararı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Çelikk:
    Kaşar Peynirli Fıstık 3 3 Yanıtla
  • ibrahim seven:
    Merve taskin bu ağır cezanın ardından kesinlikle birdaha tekrarlamaz bu olayları 3 3 Yanıtla
  • Sercan Güler:
    evde 300 düşer artık 3 2 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    bal peteği onun değil mi ister 300 e ister 900 bine verir kim ne karışır önce şu hırsızların hakkından gelin merve yi eve hapis etsen ne olur etmesen ne olur boş işler . 2 2 Yanıtla
  • Hakan Öncü:
    kelepçe ne alaka. 1 3 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Malesef bu tarz kadınlar gelecekte çok fazla olacak. herkes kolay paranın peşinde. 3 0 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Resmi olarak yapacağı zaman yakındı ki... 1 1 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Ne güzel ceza 1 0 Yanıtla
  • Ultrasaray:
    İyi de zaten tüm yayınlarını 7/24 evinde yapıyor, verilen cezanın ev hapsi değil de, verilen süre boyunca eve giremeyecek ve yayın açtığı materyalleri kullanamayacaksın cezası verilmeliydi 0 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Evde Canlı Yayın yapar 0 0 Yanıtla
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