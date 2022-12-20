Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'li paylaşımına beğeni yağdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'li paylaşımına beğeni yağdı

20.12.2022 17:15

Eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle bir AVM'ye giden Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabından paylaştığı baba-oğul fotoğrafı beğeni rekoru kırdı.

6 yıl önce nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, nisan ayında Kurt Efe adı verdikleri oğullarını kucağına aldı. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Tatlıtuğ her fırsatta oğluyla fotoğraf paylaşıyor.

BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla aynı bereyi takıp eşi Başak Dizer'e poz verdi. Baba oğulun bu pozu birçok magazin sayfasında paylaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe'li paylaşımına sosyal medya kullanıcıları beğeni yağdırdı.

YORUMLAR
500

Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'li paylaşımına beğeni yağdı - Son Dakika


Son Dakika
17:03 Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'li paylaşımına beğeni yağdı
16:55 Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü Erhan Ufak'ı görenler tanımakta güçlük çekti
16:50 TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısı sonrası talep edilen rakamı açıkladı
16:38 Şırnak'ta 4 kişinin öldüğü korkunç kaza araç kamerasına yansıdı
16:31 Ağaç keserken uçurumdan yuvarlanıp feci şekilde can verdi
16:33 Kırgızistan parlamentosunda Rusça gerginliği! Meclis başkanı kızdı
16:18 Cübbeli Ahmet Hoca'dan eşcinsellik çıkışı: 'Bip' yapacak bir şey yok burada
16:10 Yeni doğan bebeğini boğarak öldüren kadın yıllar sonra yakalandı
12:51 Altay kalecisi Ozan kafasına korner direği ile vuran taraftardan şikayetçi olmadı
12:45 Bakan Mustafa Varank dev paketi duyurdu: Firmalara 1 milyon liraya kadar destek vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2022 17:32:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'li paylaşımına beğeni yağdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement