Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'li paylaşımına beğeni yağdı

6 yıl önce nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Tatlıtuğ çifti, nisan ayında Kurt Efe adı verdikleri oğullarını kucağına aldı. İlk kez baba olmanın heyecanını yaşayan Tatlıtuğ her fırsatta oğluyla fotoğraf paylaşıyor.

BEĞENİ YAĞDI

Instagram'da 4 milyon takipçisi bulunan Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla aynı bereyi takıp eşi Başak Dizer'e poz verdi. Baba oğulun bu pozu birçok magazin sayfasında paylaşıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe'li paylaşımına sosyal medya kullanıcıları beğeni yağdırdı.