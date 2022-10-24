Eskort tuttuğu iddia edilen Reha Muhtar, yatak odasının videosunu paylaştı: 63 yıldır para karşılığı ilişkiye girmedim - Son Dakika
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Eskort tuttuğu iddia edilen Reha Muhtar, yatak odasının videosunu paylaştı: 63 yıldır para karşılığı ilişkiye girmedim

24.10.2022 08:41
Eskort tuttuğu iddia edilen Reha Muhtar, yatak odasının videosunu paylaştı: 63 yıldır para karşılığı ilişkiye girmedim

Eski eşi Deniz Uğur ile davalık olan Reha Muhtar'ın eskort tuttuğu iddiası sosyal medyada gündem oldu. Twitter hesabından yatak odasının videosunu paylaşarak hakkında iddiaları yalanlayan Muhtar, "63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim" ifadelerini kullandı.

Bir döneme damga vuran ünlü televizyon Reha Muhtar, ikiz çocuklarının annesi Deniz Uğur ile davalık oldu. Çocuklarına şiddet uyguladığı iddiasıyla gündemden düşmeyen ve 13 yaşındaki kızının velayetini kaybeden ünlü ismin, bu sefer de eskort tuttuğu ileri sürüldü.

"KADINLARLA PARA KARŞILIĞI İLİŞKİYE GİRMEDİM"

Hakkındaki iddiaların ardından Twitter hesabından yatak odasının videosunu yayınlayan Reha Muhtar, "İşte eskort aldığım söylenen yatak odam. 13 yıldır yatak odamda sadece 3 çocuğumun, anne ve babamın fotoğrafları var. 63 yıllık hayatımda bir kez bile kadınlarla paralı ilişkiye girmedim. Hayasızlığın bu derecesi" dedi.

Eskort tuttuğu iddia edilen Reha Muhtar, yatak odasının videosunu paylaştı: 63 yıldır para karşılığı ilişkiye girmedim
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Reha Muhtar, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eskort tuttuğu iddia edilen Reha Muhtar, yatak odasının videosunu paylaştı: 63 yıldır para karşılığı ilişkiye girmedim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskort tuttuğu iddia edilen Reha Muhtar, yatak odasının videosunu paylaştı: 63 yıldır para karşılığı ilişkiye girmedim - Son Dakika
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