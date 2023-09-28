Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, televizyon ve film sektörüne adım atıyor - Son Dakika

Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, televizyon ve film sektörüne adım atıyor

Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, televizyon ve film sektörüne adım atıyor
Son Güncelleme: 28.09.2023 12:18

Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, yetenek ajansıyla sözleşme imzalayarak televizyon, film, medya ve eğlence sektörüne girmek amacıyla adım attı. Range Media Partners tarafından duyurulan sözleşme, Hollywood yıldızlarıyla çalışan ajansın Marin ile de işbirliği yapacağını gösteriyor. Marin daha önce Tony Blair Enstitüsü'nde stratejik danışmanlık yapmıştı ve 2019'da Finlandiya'nın en genç Başbakanı olarak görev yapmıştı.

Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, televizyon, film, medya ve eğlence sektörüne girmek amacıyla yetenek ajansıyla sözleşme imzaladı.

Politico'nun haberine göre, sektörde Hollywood yıldızlarının aralarında bulunduğu çok sayıda dünyaca ünlü sanatçı, oyuncu ve direktörle çalışan Range Media Partners, eski Finlandiya Başbakanı Marin ile de sözleşme yaptığını duyurdu.

Marin, daha önce de siyasi liderlere danışmanlık yapmak üzere Tony Blair Enstitüsü kadrosuna stratejik danışmak olarak katıldığını açıklamıştı.

Göreve geldiği 2019'da 34 yaşında olan Marin, Finlandiya'nın en genç Başbakanı unvanını elde etmiş ve nisandaki seçimleri kaybetmesinin ardından görevini devretmişti.

Kaynak: AA

Sanna Marin, Finlandiya, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, televizyon ve film sektörüne adım atıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Çebi, Adana Demir maçının önüne geçen Şenol Güneş-Salih Uçan gerilimi için sessizliğini bozdu
13:50 Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi
13:23 Meclis 1 Ekim'de açılıyor! Torba yasa ve yeni anayasa çalışmalarına öncelik verilecek
13:16 Ahmet Nur Çebi'ye ''Süper Lig'e play-off gelsin mi?'' diye soruldu! Cevap kimseye sürpriz
13:14 Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru
12:47 İmamoğlu'na ilçe başkanına gösterdiği tepki soruldu: Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor
12:34 Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı
12:19 Anayasa Mahkemesi ek MTV'nin iptal başvurusunu reddetti
12:15 Atatürk'ün fotoğrafıyla skandal hareketler yapan gencin 3 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Aston Villa'nın kadın takımı sahaya çıkmaya korkar hale geldi! Yeni formalar tüm hatlarını ortaya çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 14:19:12. #1.13#
SON DAKİKA: Eski Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, televizyon ve film sektörüne adım atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement