Esnaf karı eğlenceye çevirdi

DENİZLİ (İHA) – Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşullarından en fazla etkilen birisi olan Denizli'de, işleri durma noktasına gelen esnaflar kar yağışını eğlenceye çevirdi.

3 gündür kar yağışının etkisi altında olan Denizli'de, vatandaşlar sokağa çıkamayınca bazı esnaflar iş yerlerini hiç açmadı, açanlar ise gelen az sayıda müşteriyle günü kurtarmaya gayret etti. Pandemi döneminde de sıkıntılar yaşayan ama bu sıkıntıları atlatmak adına daha çok çalışan esnaflar, yoğun kar yağışı ile birlikte sıkıntı yaşasa da bu negatif durumu yine pozitif bir duruma çevirmeyi bildi.

Her zorlu koşula rağmen dükkanını açan ve müşteri bekleyen Halk Caddesi esnafı; iş olamasa da kar yağışının keyfini yaşadı. Önce güzel bir kardan kadın yapan esnaflar, daha sonra kartopu savaşı, en sonunda ise müzik eşliğinde göbek atıldı. Vatandaş ve diğer esnaflarda meslektaşlarına alkışlarla destek verdi. - DENİZLİ