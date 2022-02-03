Esra Erol'da Programında Elif Yıldırım Gerçeği Ortaya Çıktı! Herkes Şok Oldu!

Esra Erol'da programında yüzünü göstermek istemeyen 18 yaşındaki Elif Yıldırım'a bağırması sonrası tepki alan sunucu "Yayından alınan bir dakikalık görüntü ile gerçekleri çarpıtıyorsunuz" diyerek kendisini savunmuştu. Esra Erol'un genç kızın stüdyodan çıkmasına engel olduğu ortaya çıktı.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, kişisel blogunda yayımladığı "Esra Erol'un genç kızın stüdyodan çıkmasını bile engellemiş" başlıklı yazısında, çarpıcı ifadeler kullandı.

Esra Erol'da canlı yayınında, kendisinden yaşça büyük ve evli sevgilisinin çatı katında saklandığı ortaya çıkan 18 yaşındaki Elif Yıldırım canlı yayında kameralara yüzünü göstermek istemediği için sunucu Esra Erol'un kendisine kızmasıyla tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Esra Erol, yayından alınan 1 dakikalık görüntü üzerine fikir yürütülmesinin gerçekleri çarpıttığını belirterek, "Bu tepkinin aynı programda yer alan aile içi istismara uğrayan engelli bir genç kız için de verilmesini beklerdim" dedi.

"KIZIN STÜDYODAN ÇIKMASINI BİLE ENGELLEMİŞ"

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, bugünkü yazısında Esra Erol'un ilgili program bölümlerini baştan sonra izleyerek, ünlü sunucunun genç kızın stüdyodan çıkmasını bile engellediğini deşifre ettiğini yazdı.

İşte Faruk Bildirici'nin o yazısından öne çıkan satırlar:

"Esra Erol, "Yayından alınan bir dakikalık görüntü üzerinden fikir yürütülmesi gerçekleri çarpıtıyor" demeseydi ATV'de yayımlanan o programı izlemeyecektim. Zira 18 yaşındaki bir genç kızı, sırf kamera önüne çıkmak istemediği için bağırarak azarladığı o kısa görüntü yeterince fikir veriyordu. Esra Erol öyle büyük bir özgüvenle kendisini savununca izledim 27 Ocak'ta yayımlanan programın kaydını. Doğrusu içim ezildi izlerken, zor dayandım sonuna kadar… Bir insan, hüngür hüngür ağlayan üç insanı bir yandan azarlayıp bir yandan insan ilişkileri üzerine ahkam keserek programı sürdürebilir mi? Hem de 40 dakika boyunca…

"ESRA EROL'UN PROGRAMINDA AKTÖR OLMAYI REDDETTİ"

Aslında Esra Erol'un bu kadar sinirlenmesinin nedeni Elif'in onun programında aktör olmayı reddetmesi. Programın senaryosunun bozulmasına izin vermek istemediği belliydi. Onun için de yerine döndükten sonra bile yüksek perdeden "çirkin ilişkiler" diye konuşmayı sürdürdü. Hatta kendini tutamayıp yayımlanamayacak kadar ağır sözler de söylemiş olacak ki, bazı cümleleri sessizleştirilmiş, ekrana yansıtılmamıştı.

"REYTİNG AMAÇLI BİR PROGRAM"

Her ne kadar Esra Erol, eleştirileri yanıtlarken "Toplumsal meselelere gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız" dese de programın bu aileye yardım yapmayı ya da toplumsal bir sorunu çözmeyi amaçlamadığı çok açık. Tamamen reyting amaçlı bir program bu…

"Genç kızlara yardım" amaçlı bir program yapıyor olsa zor durumdaki bir genç kızı, kameralar önünde "Bedenini koruyamadın" diye rencide ve taciz etmezdi. Öyle olsa 18 yaşındaki genç kıza bağırıp çağırmazdı; arzusu hilafına yüzünü ekranda göstermezdi, stüdyodan çıkmasını engellemezdi. Gözyaşları içindeki bir aileyi yaklaşık 40 dakika ekranda tutup insanlara onların dramını yansıtmaya çalışmazdı. Tabii gerçekte daha uzun olabilir, yayımlanan süre bu kadar.

Sanki hakkı varmış gibi istedikleri zaman stüdyodan çıkmalarını engelliyordu. Babanın kızının yanına gitme isteğine bile program sonuna kadar izin vermiyordu. Onun için aslolan program için öngördüğü senaryonun uygulanmasıydı. O insanlar, programı için uygun "malzemeler"di, o kadar."

NE YAŞANMIŞTI?

Esra Erol'da programında yaşanan olay Türkiye'nin gündemine oturdu. 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçan 18 yaşındaki Elif, canlı yayına katıldı. Ancak bu sırada Esra Erol'un yanına gitmesiyle kameraların kendisini çektiğini gören Elif, adeta çıldırdı. Bunun üzerine gözyaşları içinde tepki gösteren Esra Erol, "Ruhunuzu, gençliğinizi korumak için, eğitim için bu tepkileri verin! Bu nedir ya? 18 yaşındasın kızım sen! Baban yaşındaki adam sana farklı dokunuyor. Bu mu senin geleceğin?" dedi.

ESRA EROL KİMDİR?

Esra Erol Nereli; Esra Erol, 12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'un Eyüp ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Sinop Ayancık'lı bir ailenin çocuğu olan Erol, 5 kız çocuğunun ortancasıdır.

Adı Seyfi olan polis babasının tayin olduğu Kütahya'da İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladı. Kız lisesi Çini Seramik mezunudur.

Maltepe Üniversitesi'nin diksiyon ve spikerlik kurslarına katıldı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon Bölümü'nde eğitim aldı.

Esra Erol, beden eğitimi öğretmeni olmayı planlarken televizyoncu oldu.

Yetenekli sunucu, lise yıllarında dahi yerel radyo ve televizyonlarda kendi hazırladığı programları sundu.

İki yıl üst üste Türkiye'nin en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Kelebek'i alarak en iyi sunucu ödülünü kazandı.

2010 yılında başlattığı sosyal sorumluluk projesi Umut Evi ile 6000 kadına ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi, projenin gelirini ise Sessiz Kadınlar ve Kara Duvak kitabı ile elde etti.

Programında, engelli vatandaşlara desteğinden dolayı mavi kapak kampanyasıyla 1000'in üstünde akülü sandalye dağıttı.

ESRA EROL'UN ÖZEL YAŞAMI

Esra Erol'un Eşi Kim; Esra Erol, 2 Temmuz 2010 tarihinde iş insanı Ali Özbir ile evlendi. İki çocuk annesidir. Çocuklarının isimleri, İdris Ali (d.2011) ve Ömer Erol (d. 2015)