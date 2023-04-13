Ali Özbir, deprem paylaşımına "sütyen" yorumu yapan kadına lanet okudu: Allah belanı versin pislik - Son Dakika
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Ali Özbir, deprem paylaşımına "sütyen" yorumu yapan kadına lanet okudu: Allah belanı versin pislik

13.04.2023 14:43

Esra Erol'un eşi Ali Özbir, sosyal medyada bir deprem paylaşımına sütyeniyle ilgili yorum yapan kadına lanet okudu. Özbir, "Allah belanı versin pislik utanmıyorsun bir de bu sayfaya yazmaya" ifadelerini kullandı.

2010 yılında başarılı sunucu Esra Erol ile nikah masasına oturan Ali Özbir, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özbir son olarak depremle ilgili yapılan bir paylaşıma gelen gelen yoruma tepki gösterdi.

"ALLAH BELANI VERSİN PİSLİK"

Ali Özbir, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın sol halinin paylaşıldığı gönderiye "Hikayem sütyenimde" diyerek yorum yapılmasına sessiz kalamadı. Kadının yorumuna tepki gösteren Özbir, "Allah belanı versin pislik! Utanmıyorsun bir de bu sayfaya yazmaya" dedi.

Ali Özbir, deprem paylaşımına 'sütyen' yorumu yapan kadına tepki gösterdi: Allah belanı versin pislik
Ali Özbir, deprem paylaşımına 'sütyen' yorumu yapan kadına tepki gösterdi: Allah belanı versin pislik
Ali Özbir, deprem paylaşımına 'sütyen' yorumu yapan kadına tepki gösterdi: Allah belanı versin pislik
Ali Özbir, deprem paylaşımına 'sütyen' yorumu yapan kadına tepki gösterdi: Allah belanı versin pislik
Ali Özbir, deprem paylaşımına 'sütyen' yorumu yapan kadına tepki gösterdi: Allah belanı versin pislik
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Esra Erol, Ali Özbir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ali Özbir, deprem paylaşımına 'sütyen' yorumu yapan kadına lanet okudu: Allah belanı versin pislik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Özbir, deprem paylaşımına "sütyen" yorumu yapan kadına lanet okudu: Allah belanı versin pislik - Son Dakika
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