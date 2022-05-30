Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak... - Son Dakika
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Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak...

30.05.2022 10:34

Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, kazandıkları şampiyonluk kupasını ülkelerine SİHA almak için 900 bin dolara (15 milyon TL) sattı.

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi Ukraynalı Kalush Orkestra, kazandıkları kupayı saklamak yerine ülkeleri için kullanma kararı aldı. Grup, savaşta olan ülkelerinin ordusu için kupayı sattı.

KONSERDE YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNDU

Kalush Orkestra, Ukrayna ordusu için insansız hava araçları satın almak amacıyla Facebook'ta açık artırmayla sattı. Satış, grubun tıbbi bakım ve malzeme için para toplama amacıyla Berlin'deki Brandenburg Kapısı'ndaki bir yardım konseri verdiği esnada gerçekleşti. Konser esnasında konuşan grup üyelerinden Oleh Psiuk, Birleşmiş Milletler'e göre en az 4 bin 31 sivilin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin de yaralandığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu. Açık artırma üzerine satışa çıkarılan kupa tam 900 bin dolar yani yaklaşık 15 milyona satıldı.

Eurovision yarışmasının şampiyonu Kalush Orkestra grubu, kupalarını ülkeleri için 900 bin dolara sattı

Reuters haber ajansında yer alan habere göre, Ukraynalı sunucu Serhiy Prytula, kupanın satışından elde edilen gelirin Ukrayna yapımı 3 PD-2 drone satın almak için kullanılacağını açıkladı.

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Son Dakika Magazin Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eurovision'da birinci olan Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, şampiyonluk kupasını 900 bin dolara sattı! Gelen parayla SİHA alınacak... - Son Dakika
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