Demet Şener: Karakterli Hayat Yaşıyorum - Son Dakika
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Demet Şener: Karakterli Hayat Yaşıyorum

26.09.2022 22:14
Demet Şener: Karakterli Hayat Yaşıyorum

Evmoda Home'un Maltepe şubesinin açılışına katılan Demet Şener, jürisi olduğu Miss Turkey yarışmasının birincisine gelen eleştiriler üzerine görüşlerini bildirdi.

Evmoda Home'un 11. mağazası İstanbul Maltepe'de açıldı. Ev sahipliğini Evmoda Yönetim Kurulu Başkanı Saraç Özdemir'in yaptığı açılış töreninde kurdeleyi Demet Şener ile Özdemir birlikte kesti. Demet Şener, açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Jürisi olduğu Miss Turkey yarışmasının birincisi Nursena Say'ın sosyal medyada eleştirilmesi konusunda şu sözleri söyledi:

"Bazı şeyler eleştiriliyor. Ama eleştirirken ana konular gözden kaçıyor. Birkaç tane güzel kız vardı ama İngilizceleri yeterli değildi. Yurtdışında bizi temsil edecek kızın en iyi şekilde İngilizce konuşması lazım. 80/90 ülkeden gelenlerle az İngilizce ile bir şey yapamazsınız. Dış güzellik tabi ki önemli ama onu dolduran bir sürü etken var. Onları da göz ardı etmemek lazım. Herkes eleştirmeyi çok seviyor. Ben zamanında jüriden tam puan almıştım. Ben sosyal medyayı şu an hiç takmıyorum. İstediğim hayatı istediğim doğrularla yaşıyorum. Karakterli olarak yaşıyorum. Kimseye verecek hesabım yok. Ama genç kızlar bundan etkilenebilirler. O yüzden eleştirirken dozunu ayarlamak gerekiyor. Onlara tavsiyem kimseyi dinlemeden bildikleri doğru yolda devam etsinler. Zaten sizi herkes beğeniyorsa orada sorun var demektir. Miss Turkey'de birinciyseniz eleştirilirsiniz. 19. olsanız eleştirilmezsiniz."

MOBİLYA TUTKUNU

Açılışta mağazayı gezen ve tam bir mobilya tutkunu olan Demet Şener, mobilya konusunda da şunları söyledi: "Muazzam bir mağaza. Mağaza demeyeyim apartman gibi bir şey. Geze geze bitiremedik. Çok güzel çok başarılı. Ben de bu işin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ev dekorasyonuna çok önem veririm. Mobilya bir evi gösteren şey. Annemden kalan 50 yıllık oymalı bir tekli koltuk var. Sadece yüzünü değiştirdim. Hala saklarım. İnsanın elbisesi gibi. Çocuklarımdan İrem çok meraklı mobilyaya. Kendi odasını çizdi. Ömer için bilgisayar, playstation daha önemli."

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Kaynak: Snob Magazin

Demet Şener, Nursena Say, Maltepe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Şener: Karakterli Hayat Yaşıyorum - Son Dakika

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