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Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören - Son Dakika

Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören

24.12.2021 14:11

Hayatını kaybeden sanatçı Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde tören düzenlendi. Törende sanatçının eşi "Doktor ihmali var, soruşturma başlattık" derken Ahmet Selçuk İlkan da yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Faruk Tınaz, 65 yaşında pankreas kanserinden dolayı İstanbul'da hayatını kaybetti. Türkiye Jokey Kulübü asli üyesi de olan Tınaz için Veliefendi Hipodrumu Şeref Tribünü önünde veda töreni düzenlendi. Törende konuşan Tınaz'ın eşi Canan Tınaz, doktorun raporu doğru okumaması dolayısıyla teşhisin yanlış konulduğunu öne sürdü.

"DOKTOR İHMALİ VAR"

Canan Tınaz, "Kesinlikle doktor ihmali olduğu ortadadır. Olayın başlangıcı bu ihmal ile başladı. Suç duyurusunda da bulunuldu. İlerleyen süreçte daha geniş bilgi vereceğiz" diye konuştu.

Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Törende konuşan şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan ise, "10 yıldır ekrana çıkmıyordu, ekrana çıkması için zor ikna etmiştik. Sanki o veda gecemiz oldu" dedi. Sanatçının cenazesi yarın memleketi Adana'ya götürülerek, Kabasakal Camii'nde öğle vakti cenaze namazı kılındıktan sonra Kabasakal Mezarlığı'na defnedilecek.

Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören düzenlendi
Faruk Tınaz'ın ölümü sonrası eşinden olay yaratacak çıkış: Doktor ihmali var
Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören
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Türkiye Jokey Kulübü, Ahmet Selçuk İlkan, Kabasakal, İstanbul, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Faruk Tınaz için Veliefendi Hipodromu'nda tören - Son Dakika Magazin


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