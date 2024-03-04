Fatih Altaylı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin\'e tepki gösterdi

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in dizilere tepkisi sonrası Fatih Altaylı kendini tutamadı. Altaylı, 'Eşimle kızımla dizi izleyemiyorum' diyen Şahin'e tepki gösterdi.

ŞARKICIDAN YANIT GELDİ

"Kocasına kızıp başkasıyla yattıklarını, kayınpederinden çocuk yaptıklarını anlatanları ailesiyle birlikte seyredebiliyor mu sabah kuşağında?" diyen Altaylı devamında ise Selen Görgüzel'i ima ederek şunları söyledi:

"Muhafazakar bir patronun televizyonunda kanka iki kadının birbirine anlatmakta zorluk çekeceği şeyleri canlı yayında gündüz vakti anlatıyorlar, bilmem neyi yüzüne sürmüş de çok bilmem cildi güzelleşmiş ama taze olacakmış Allah ya rabbi şimdi Ebubekir Bey mesela bunları ailesiyle izleyebiliyor mu?"

Daha önce "Doktorlar tarafından da onaylanan bir şey bu. Erkek spermi, canlı ve tazeyken yüze sürüldüğünde lifting etkisi yaratıyor" diyen Görgüzel Fatih Altaylı'ya sosyal medyadan yanıt verdi.

Selen Görgüzel açıklamasında "Videoyu kısa bir süre sonra kaldıracağım ama araştırmadan yapılan hakkaniyetsiz yorumlara itibar edilmemesi ve insanları yanlış yönlendirmenin ağır bedelleri olduğunun artık farkına varılması dileğiyle!

Seversin sevmezsin ama artık kimse kimseye iftira atmasın!" dedi.

"SİYASETE İNANAN BİR TİP DEĞİLİM"

Selen Görgüzel konuşmasında ise "Size güvenim sarsıldı böyle duyumla araştırma yapmadan fikir sahibi olup yorum yapıyorsanız burada bir yanlış var...

Ben Beyaz TV çatısı altında çalışırken beni o logo bağlamadı. Süleyman Soylu'yu da eleştirdim.

O söylediğiniz konuyu sabah programında söylemedim ben çünkü alternatif tıpla ilgili fazlasıyla araştıran bir insan olduğum için böyle bir şey de var dedim.

Sabah kuşağında söylemedim. Siyasete inanan bir tip değilim bunun Beyaz TV ile ne alakası var? Bari siz yapmayın" dedi.