Fenomen Mika Can Raun Ses Teli Operasyonu Geçirdi İddiası - Son Dakika
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Fenomen Mika Can Raun Ses Teli Operasyonu Geçirdi İddiası

07.08.2023 15:13

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan fenomen Mika Can Raun'un cinsiyet değiştirme operasyonunun ardından ses teli operasyonu geçirdiği iddia edildi. Raun'un yayınladığı videodaki sesi ise takipçilerini ikiye böldü.

Yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Mika Can Raun, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek kadın oldu. Bakım ve estetikleri için ayda 50 bin TL harcadığını söyleyen fenomen, son olarak ses teli operasyonu yaptırdığı iddia edildi.

"BU HAYATTA HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİYORSUNUZ"

Instagram hesabından bir video yayınlayarak "Bu hayatta gerçekten her şeyin bir çözümü var. Her şeyi değiştirebiliyorsunuz, her şeyi" diyen Mika Can Raun'un sesi dikkat çekti. Raun'un ses teli operasyonu yaptırdığını iddia eden takipçilerinin bir kısmı "Eski sesinden daha iyi olmuş" derken bir kısmı da tepki gösterdi.

Bunu da gördük! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, ses teli operasyonu mu yaptırdı?
Bunu da gördük! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, ses teli operasyonu mu yaptırdı?
Bunu da gördük! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, ses teli operasyonu mu yaptırdı?
Bunu da gördük! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, ses teli operasyonu mu yaptırdı?
Bunu da gördük! Cinsiyet değiştiren Mika Can Raun, ses teli operasyonu mu yaptırdı?
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Mika Can Raun, Instagram, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen Mika Can Raun Ses Teli Operasyonu Geçirdi İddiası - Son Dakika


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