Fenomen Mika Can Raun Ses Teli Operasyonu Geçirdi İddiası

Yaptığı paylaşımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Mika Can Raun, geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek kadın oldu. Bakım ve estetikleri için ayda 50 bin TL harcadığını söyleyen fenomen, son olarak ses teli operasyonu yaptırdığı iddia edildi.

"BU HAYATTA HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİYORSUNUZ"

Instagram hesabından bir video yayınlayarak "Bu hayatta gerçekten her şeyin bir çözümü var. Her şeyi değiştirebiliyorsunuz, her şeyi" diyen Mika Can Raun'un sesi dikkat çekti. Raun'un ses teli operasyonu yaptırdığını iddia eden takipçilerinin bir kısmı "Eski sesinden daha iyi olmuş" derken bir kısmı da tepki gösterdi.