Fenomen Şulemsi ve eşinin estetiksiz halleri ağızları açık bıraktı

Şulemsi olarak bilinen fenomen Şule Kayatürk ile Yasince olarak tanınan eşi Yasin Türk'ün servetiyle ilgili iddiaların yanı sıra fiziksel değişimleri de sosyal medyanın dilinde.

MERCEK ALTINDALAR

Uzun süredir yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın, kara para aklama suçundan tutuklanması sonrası diğer sosyal medya fenomenleri de adeta mercek altına alındı.

ÖNCEKİ HALLERİNDEN ESER YOK

Sosyal medyada Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk ile eşi Yasince de okların çevrildiği çiftler arasında yer alıyor. Ankara'da bir güzellik merkezi sahibi olan çiftin yüklü bir mal varlığına sahip olduğu konuşuluyor. Genç çiftin fiziksel değişimleri, en az hızla artan servetleri kadar dikkat çekiyor. Eski ve yeni hallerine ait fotoğraflar bir bir yayılırken, Şule Kayatürk'ün kilo verdiği ve yüzüne estetik operasyonlar yaptırdığı görülüyor. Eşinin değişimi de fark edilmeyecek gibi değil.

İşte Şulemsi ve Yasince'nin geçmişten günümüze değişimleri;