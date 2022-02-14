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Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor - Son Dakika

Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor

14.02.2022 11:50
Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor

2018–2019 yılları arasında Özcan Deniz ile evli olan ve bu evlilik sayesinde adını duyuran 30 yaşındaki bir çocuk annesi ve oyuncu Feyza Aktan'ın yeni gelir kapısı belli oldu.

Feyza Aktan, ünlü markalarla, Instagram hesabından reklam anlaşması yapmak için kolları sıvadı.

3 yaşındaki oğlu Kuzey'in babası Özcan Deniz'le olaylı bir boşanmaya imza atan Feyza Aktan, sosyal medyada reklam yapmak için 5 ile 25 bin TL arasında ücret talep ediyor.

EVLENDİ, ŞÖHRET OLDU

Takvim'in haberine göre; Türkiye 'Feyza Aktan' ismini Özcan Deniz sayesinde duydu. Aktan, 2018'de Deniz'le evlendi. 15 ay evli kalan ikiyi, anlaşmalı olarak boşandı. Boşandıktan kısa bir süre sonra barışan çiftin ikinci ayrılığı ise skandallarla doluydu.

Genç kadın, Özcan Deniz'in kendisine şiddet uyguladığını öne sürerken Deniz ise Feyza Aktan'ın oğulları Kuzey'le görüşmesini engellediğini iddia etti. Karşılıkla yapılan suçlamaların ardından Feyza Aktan'ın Instagram'daki takipçi sayısı 109 bine ulaştı.

5 - 25 BİN TL İSTİYOR

Eski eşi Özcan Deniz sayesinde şöhret olan Feyza Aktan'ın yeni işi belli oldu

Aktan, Instagram'dan paylaşım yapmak için 5 ile 25 bin TL arasında değişen ücretler talep etti. Ancak şu ana dek hiçbir marka, Özcan Deniz'in eski eşiyle iş birliğine yanaşmadı.

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Feyza Aktan, Özcan Deniz, İnstagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor - Son Dakika
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