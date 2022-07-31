Erkan Petekkaya'dan Komedi İtirafı - Son Dakika
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Erkan Petekkaya'dan Komedi İtirafı

31.07.2022 15:06
Erkan Petekkaya'dan Komedi İtirafı

"Filme Gel" adlı filmde bir mafya babasını canlandıran Erkan Petekkaya, "Absürt komedi çok sevdiğim bir tür. Çok severim oynamayı. Ama beni yanlış anladılar ve yıllardır bana dram oynatıyorlar!" dedi.

Yönetmenliğini İhsan Taş'ın, yapımcılığını Okan Karacan'ın, başrollerini ise Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu'nun paylaştığı "Filme Gel" adlı yeni sinema filmi için geçtiğimiz gün Çanakkale'de basın toplantısı düzenlendi. Sunsan Otel'de gerçekleşen etkinlikte ekip, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak söz olan İhsan Taş, "Hepimize hayırlı olsun. Güzel bir ekip bir araya geldik. Güzel bir film ortaya çıkacak inşallah. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

AKTÖR OLMAK İSTEYEN MAFYA BABASI

Ardından Erkan Petekkaya, "Filme Gel"de yer aldığı için duyduğu mutluluğu dile getirdi: "Absürt komedi çok sevdiğim bir tür. Çok severim oynamayı. Ama beni yanlış anladılar ve yıllardır bana dram oynatıyorlar! Filmde 'Kadırgalı' diye bilinen bir mafya babasını oynuyorum ben. Aktör olmak isteyen bir mafya bu. Çok keyifli bir rol. Zevk alarak oynuyorum. Arkadaşlarımız da çok keyifli. İyi uyum sağladık. Bu tür işlerde uyum sağlayamazsanız çamur gibi işler çıkabiliyor. Ben çekilenlerin bir kısmını izledim. Çok güzel bir iş çıkacak, inşallah seyirciler de beğenir."

Zayıflığıyla dikkat çeken Petekkaya, sırrının spor ve dengeli beslenme olduğunu söyledi: "Biliyorsunuz bizim normal kilomuzdan bir 5 kilo aşağıda olmamız gerekiyor, televizyon fazla gösteriyor. O yüzden fit olmak daha iyi. Yaşım da ilerliyor. Eğer önünü bir bırakırsam onun belli bir yaştan sonra alınan kiloyu vermek çok zor. Spor yapıyorum, yememe dikkat ediyorum. Biraz zayıflamış olabilirim. Ama bilmiyorum, tartılmıyorum çünkü."

İLK KEZ KOMİK KARAKTERDEYİM

İlk kez komik bir karakterle seyirci karşısına çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Tolga Güleç de duygularını şu sözlerle dile getirdi: "İk defa komedi yapıyorum. Ünlü olmak isteyen bir figüranı canlandırıyorum. Gayet keyifli gidiyor. Sadece hava çok sıcak, o zorluyor biraz ama hem tatil hem iş bir arada gidiyor, o açıdan mutluyuz. Setimizin olmadığı günlerde denize gidiyoruz. Otelimiz deniz kenarında. Her şey yolunda gidiyor."

9 YIL SONRA YENİDEN BİR ARADA

Erkan Petekkaya ve Tolga Güleç, "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinden 9 yıl sonra bu projede buluştu. Petekkaya, "80 bölüm çektik birlikte. Damadımdı benim" diye takıldığı Güleç'le yeniden beraber oynamanın kendisini mutlu olduğunu belirtti: "Onca yıldan sonra tekrar bir araya gelmek benim için gurur verici. Böyle ustalarla beraber çalışmak, hepimiz güzel bir ekip olduk. Onun da tadına varıyoruz."

ASLIHAN KARALAR: KAÇAK GELİN SEDA

Aslıhan Karalar, filmde yer almanın verdiği mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Bu filmde olduğum için çok mutluyum. Gerçekten buradaki herkes çok özel benim için. Seda karakterini canlandırıyorum. Ailesinin zoruyla kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendiriliyor ve kaçıyor. Sonra üç kafadarla yolu kesişiyor ve değişik işler geliyor başına."

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Kaynak: Snob Magazin

Aslıhan Karalar, Erkan Petekkaya, Okan Karacan, Tolga Güleç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erkan Petekkaya'dan Komedi İtirafı - Son Dakika

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