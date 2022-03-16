Fox'ta Ekran Gelen Fulya ile Umudun Olsun Programında Bir Cinayet Daha Çözülüyor - Son Dakika
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Fox'ta Ekran Gelen Fulya ile Umudun Olsun Programında Bir Cinayet Daha Çözülüyor

16.03.2022 13:04
Fox'ta Ekran Gelen Fulya ile Umudun Olsun Programında Bir Cinayet Daha Çözülüyor

Fulya Öztürk'ün sunduğu program da 15 gündür Semira Arslan cinayeti gündeme getiriliyordu. Semirs Arslan cinayetinde 5 yıl sonra düğmeye basıldı, 6 kişi göz altına alındı.

17 yaşındaki Semira Arslan 31 Mayıs 2017 yılında Hatay'ın Altınözü ilçesinde kaybolan, 22 Şubat 2019'da ise cesedi amcasının evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulunan Semira Arslan'ın 5 yıldır katiline ulaşılamadı... Gazeteci Fulya Öztürk'ün sunduğu program da 15 gündür Semira Arslan cinayeti gündeme getiriliyordu. Semirs Arslan cinayetinde 5 yıl sonra düğmeye basıldı, 6 kişi göz altına alındı. Gözaltı sayısının artması bekleniyor. Fulya ile Umudun Olsun ekibi bu yıl Kerziban Keskin cinayetini canlı yayından çözme başarısıda göstermişti.

Fox'ta Ekran Gelen Fulya ile Umudun Olsun Programında Bir Cinayet Daha Çözülüyor

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Fox'ta Ekran Gelen Fulya ile Umudun Olsun Programında Bir Cinayet Daha Çözülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fox'ta Ekran Gelen Fulya ile Umudun Olsun Programında Bir Cinayet Daha Çözülüyor - Son Dakika
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