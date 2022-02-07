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Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor - Son Dakika

Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor

07.02.2022 22:30
Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor

Sevilen dizilerden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar için Fox TV tarafından final yapma kararı verildi. Burcu Özberk'in başrolde yer aldığı yapım, 8 hafta sonra 39. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak. Bir diğer dizi olan Kanunsuz Topraklar'ın final tarihi ise 9 Şubat olarak belirlendi.

Sezona 11 diziyle başlayan Fox TV'de yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce Uzak Şehrin Masalı, Son Yaz, Yalancılar ve Mumları, Elbet Bir Gün, Misafir ve Elkızı dizilerini yayından kaldıran kanalda Aşk Mantık İntikam ile Kanunsuz Topraklar için de final yapma kararı verirdi.

AŞK MANTIK İNTİKAM, 39. BÖLÜMÜYLE VEDA EDECEK

Başrollerinde İlhan Şen ve Burcu Özberk'in yer aldığı sevilen dizi Aşk Mantık İntikam, 8 hafta sonra 39. bölümü ile ekranlara veda edecek. Son haftalarda reytingleri düşmeye başlayan diziden Burak Yörük, Melisa Döngel ve Anıl Altan kadrodan ayrılmıştı.

Fox TV'de Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar dizileri final yapıyor

BİR VEDA DA KANUNSUZ TOPRAKLAR'DAN

Ekranlara veda edecek bir diğer dizi ise oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Esra Bilgiç, Necip Memili'nin bulunduğu Kanunsuz Topraklar oldu. Güçlü senaryosuyla dikkat çeken yapım, aynı gün yayınlanan Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi başarılı dizilerle mücadele edemedi. 9 Şubat Çarşamba akşamı final yapacak.

Fox TV'de Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar dizileri final yapıyor
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Kanunsuz Topraklar, Aşk Mantık İntikam, Burcu Özberk, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fox TV'nin fenomen dizilerinden Aşk Mantık İntikam ve Kanunsuz Topraklar final yapıyor - Son Dakika
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