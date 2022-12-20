Ağustosta cezaevinden tahliye olan Gülşen, aylar sonra ilk kez sahneye çıktı - Son Dakika
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Ağustosta cezaevinden tahliye olan Gülşen, aylar sonra ilk kez sahneye çıktı

20.12.2022 08:14

İmam hatiplilerle ilgili sözleri sonucu, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla ağustos ayında hapis yatan ve tahliye olduktan sonra yurt dışına giden Gülşen, 4 aylık aranın ardından ilk kez sahne aldı. Bir firmanın yılbaşı etkinliğinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı, tarzıyla dikkat çekti.

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla ağustos ayında hapis yatan Gülşen, tahliye olduktan sonra ev hapsine çarptırıldı. Cezasının kaldırılmasının ardından tüm konserlerini iptal eden şarkıcı, yurt dışına gitti.

SAHNEDE DANS ETTİ

Uzun süredir ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gülşen, haftalar sonra sahneye çıktı. Özel bir şirketin yılbaşı etkinliğinde sahne alan şarkıcı, siyah etek ve gold püskül detaylı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Keyfinin yerinde olduğu görülen Gülşen, sahnede dans etmeyi de ihmal etmedi.

4 ay önce cezaevinden tahliye olan Gülşen, haftalar sonra ilk kez sahneye çıktı

NE OLMUŞTU?

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla 3 yıl hapis istemiyle yargılanan Gülşen, ağustos ayında 4 gün cezaevinde kaldı. Tahliye olduktan sonra yurt dışı yasağı devam eden Gülşen'in avukatı, duruşmanın ardından karara itiraz etti. İtirazı kabul eden mahkeme, şarkıcının yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar verdi. Şarkıcı kararın bozulmasıyla yurt dışında yaşayan oğlunun yanına gitti.

4 ay önce cezaevinden tahliye olan Gülşen, haftalar sonra ilk kez sahneye çıktı
4 ay önce cezaevinden tahliye olan Gülşen, haftalar sonra ilk kez sahneye çıktı
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Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ağustosta cezaevinden tahliye olan Gülşen, aylar sonra ilk kez sahneye çıktı - Son Dakika


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