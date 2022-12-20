Ağustosta cezaevinden tahliye olan Gülşen, aylar sonra ilk kez sahneye çıktı

30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla ağustos ayında hapis yatan Gülşen, tahliye olduktan sonra ev hapsine çarptırıldı. Cezasının kaldırılmasının ardından tüm konserlerini iptal eden şarkıcı, yurt dışına gitti.

SAHNEDE DANS ETTİ

Uzun süredir ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gülşen, haftalar sonra sahneye çıktı. Özel bir şirketin yılbaşı etkinliğinde sahne alan şarkıcı, siyah etek ve gold püskül detaylı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Keyfinin yerinde olduğu görülen Gülşen, sahnede dans etmeyi de ihmal etmedi.