Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti - Son Dakika
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Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti

13.08.2022 15:37
Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş'tan "Western" temalı parti

6 yıldır birlikte olan ve geçen yıl nişanlanan sosyetenin ünlü çiftleri Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş, dün akşam Bolu'da bir parti düzenledi. Western temalı partide çift hem rodeo oyunu oynadı hem de arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi. Partiye Allan Hakko, Merve Oflaz ve Engincan Ural da katıldı.

Sosyetenin önemli isimlerinden Cem Hakko ve Bettine Machler'in oğlu Can Vitali Hakko, uzun süredir aşk yaşadığı Deniz Aktaş ile nikah masasına oturuyor. Bugün evlenecek olan çift, dün akşam arkadaşlarıyla parti yaptı.

WESTERN TEMASIYLA PARTİ YAPTILAR

Geçtiğimiz sene nişanlanan çift, Cem Hakko'nun Bolu'daki evinde mutluluğa "Evet" diyecekler. İkili, dün akşam alışılmışı dışına çıkarak Bolu'da yakın çevresinin katıldığı "Wild Wild Bolu" konseptli bir parti düzenledi. Ünlü isimler, Western temasının hakim olduğu partide hem rodeo oyunu oynadı hem de çalan müziklerle eğlencenin tadını çıkardı. Partiye Allan Hakko ile aşk yaşayan Merve Oflaz ve Engincan Ural da katıldı.

GEÇEN SENE NİŞANLANDILAR

6 yıldır birlikte olan sosyetenin gözde çiftlerinden Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş geçtiğimiz sene Muğla, Göcek'teki evlerinde aile arasında bir törenle nişanlanmıştı. Çift, nişan törenlerini de çiçek temalı bir kutlama yapmıştı.

İşte partiden kareler...

Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş çifti düğün öncesi 'Western' temalı parti yaptı
Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş çifti düğün öncesi 'Western' temalı parti yaptı
Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş çifti düğün öncesi 'Western' temalı parti yaptı
Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş çifti düğün öncesi 'Western' temalı parti yaptı
Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş çifti düğün öncesi 'Western' temalı parti yaptı
Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş çifti düğün öncesi 'Western' temalı parti yaptı
Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş çifti düğün öncesi 'Western' temalı parti yaptı
Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş çifti düğün öncesi 'Western' temalı parti yaptı
Can Vitali Hakko ve Deniz Aktaş çifti düğün öncesi 'Western' temalı parti yaptı
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