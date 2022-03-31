Geleceğine Yatırım Yaptığını Açıkladı - Son Dakika
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Geleceğine Yatırım Yaptığını Açıkladı

31.03.2022 23:04
Geleceğine Yatırım Yaptığını Açıkladı

Genç oyuncu Aslıhan Karalar, oyunculuk eğitimine devam ettiğini açıkladı. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Karalar "Aldığım her eğitimi kendime yatırım olarak görüyorum" dedi. İşte detaylar...

Genç oyuncu Aslıhan Kararlar, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Oyunculuk koçundan ders alan Karalar, muhabirlerin sorularını cevapladı.

"GELECEĞİME YATIRIM YAPIYORUM"

Yaşının daha çok genç olduğunu ve oyunculuğunu geliştirmek için ders alan oyuncu, "Boş zamanlarımda oyunculuğumun gelişimi için oyuncu koçlarından ders alıyorum. Yaşım daha çok genç. Bu aldığım dersler bana ileride çok lazım olacak. Aldığım her eğitim yatırım olarak görüyorum." dedi.

Bu arada güzel oyuncu, şık giyim tarzıyla da dikkat çekti.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Aslıhan Karalar, Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nden mezun olmuştur. Aslıhan Karalar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü üniversite Kings College'de işletme okumuştur.

Aslıhan Karalar,2017 Best Model of The World birincisi olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanlarda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir. Şahin Tepesi ve Kuruluş Osman gibi sevilen projelerde rol almıştır.

Geleceğine Yatırım Yaptığını Açıkladı
Geleceğine Yatırım Yaptığını Açıkladı

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Geleceğine Yatırım Yaptığını Açıkladı - Son Dakika


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