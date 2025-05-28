Gianluca Vacchi İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Gianluca Vacchi İstanbul'da

Gianluca Vacchi İstanbul\'da
28.05.2025 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenomen Vacchi, Dolce Gabbana'nın Miami'deki konut projesini İstanbul'da tanıttı. Proje 2028'de tamamlanacak.

Ünlü fenomen Gianluca Vacchi, lüks bir konut projesinin tanıtım toplantısı için İstanbul'a geldi. Toplantıda, moda dünyasından markaların gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlar gündeme geldi.

Moda dünyasının ikonik markalarından Dolce Gabbana gayrimenkul sektörüne adımını attı. Marka, Miami'de hayata geçirdiği ilk konut projesi 888 Brickell'in tanıtım etkinliğini İstanbul'da yaptı. Etkinlik milyarder fenomen Gianluca Vacchi'nin katılımıyla gerçekleşti. Vacchi toplantıda moda dünyasından bilinen markların gayrimenkul sektörüne yönelmesini değerlendirdi.

Gianluca Vacchi, ABD'de yapılacak en yüksek yapının bu proje olduğunu belirterek, "Proje, 330 metre yüksekliğinde olacak. 91 katlı olacak. Projede 259 daire, 3 restoran, 2 havuz olacak. İçerisinde apart şeklinde bir otel olacak ve satışa sunulacak. Proje tamamen traverten taşıyla yapılıyor bu da New York havasında ince bir bina olarak gösteriyor" dedi.

Türkiye'nin önemli bir pazar olduğunu dile getiren Vacchi, "Türkiye'ye her geldiğimde mutluluk hissediyorum. Girişimci potansiyelinin Türkiye'de çok olduğunu biliyoruz. Miami, Latin Amerika bölgesinden ülkelerin sevdiği bir lokasyon. Türkiye'den sonra o bölgelerde de olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaliteli bir marka olduğu için bu projede yer aldığını belirten Vacchi, "Miami'yi biliyorum ve orada yaşıyorum. 17 farklı sektörde yer alıyorum. Bu projeyi de kaliteli bir marka olduğu içtin seçtim ve projeyi tanıtmak için ilk defa buraya geldim. Tahminlerimiz burada iyi bir Pazar olduğu yönünde. Önümüzdeki günlerde bunu daha iyi öğreneceğim" şeklinde konuştu.

Projede daireler 2 buçuk milyon dolar ile 14 milyon dolar aralığında satılırken, 3 katlı en lüks konutu ise 88 milyon dolardan satışa sunuluyor. Projenin 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlik, istanbul, Magazin, Ekonomi, Ünlüler, Emlak, Miami, Moda, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gianluca Vacchi İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig’e yükseldi Muşspor, 31 yıl aradan sonra 2. Lig'e yükseldi
Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor O ilimizde görüntülendi Tek ısırığı insanı öldürmeye yetiyor! O ilimizde görüntülendi
Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı Kapkaççı kaçtı, Alman turist kovaladı, esnaf yakaladı
Bungalov kapısında silahlı saldırı Önce keşif sonra tatil yapmışlar Bungalov kapısında silahlı saldırı! Önce keşif sonra tatil yapmışlar
Canlı yayında Müge Anlı’ya “Bu erkeklere ne olmuş ya“ dedirten kayıt Canlı yayında Müge Anlı'ya "Bu erkeklere ne olmuş ya?" dedirten kayıt
Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi Ünlü oyuncu, hasta akrabasında 100,000 dolar çaldığı iddiasıyla mahkemeye verildi
İçi tamamen altın dolu Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı İçi tamamen altın dolu! Zenginlerin altınlarını sakladığı bina ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah
Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı Maydonoz Döner soruşturması ünlü bir zincire daha sıçradı
Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho’ya ateş püskürdü Nihat Kahveci canlı yayında Mourinho'ya ateş püskürdü
Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho’yu göndereceğim Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp: Mourinho'yu göndereceğim

11:55
Suudi Arabistan’da Prens Selman’a karşı isyan başlattılar
Suudi Arabistan'da Prens Selman'a karşı isyan başlattılar
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu
10:21
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz
09:46
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
17:06
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
Fenerbahçe yeni yıldızını armasına taktı
16:55
Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip
Arda Güler'e Premier Lig'den sürpriz talip
16:43
MHP’nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
MHP'nin TBMM Başkanvekili Celal Adan oldu
16:31
Fenerbahçe’den apar topar gönderilen İsak Vural’a İspanya’dan sürpriz talip
Fenerbahçe'den apar topar gönderilen İsak Vural'a İspanya'dan sürpriz talip
16:27
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı Deniz Akkaya’ya hapis cezası
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
16:11
Off-road ekibine yanlışlıkla “Kutsal topraklara hoş geldiniz“ flaması gönderildi
Off-road ekibine yanlışlıkla "Kutsal topraklara hoş geldiniz" flaması gönderildi
16:10
Emre Belözoğlu Galatasaray’ın yıldızını Antalyaspor’a istiyor
Emre Belözoğlu Galatasaray'ın yıldızını Antalyaspor'a istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 12:26:13. #7.13#
SON DAKİKA: Gianluca Vacchi İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.