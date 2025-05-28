Gianluca Vacchi İstanbul\'da

Ünlü fenomen Gianluca Vacchi, lüks bir konut projesinin tanıtım toplantısı için İstanbul'a geldi. Toplantıda, moda dünyasından markaların gayrimenkul sektörüne yaptığı yatırımlar gündeme geldi.

Moda dünyasının ikonik markalarından Dolce Gabbana gayrimenkul sektörüne adımını attı. Marka, Miami'de hayata geçirdiği ilk konut projesi 888 Brickell'in tanıtım etkinliğini İstanbul'da yaptı. Etkinlik milyarder fenomen Gianluca Vacchi'nin katılımıyla gerçekleşti. Vacchi toplantıda moda dünyasından bilinen markların gayrimenkul sektörüne yönelmesini değerlendirdi.

Gianluca Vacchi, ABD'de yapılacak en yüksek yapının bu proje olduğunu belirterek, "Proje, 330 metre yüksekliğinde olacak. 91 katlı olacak. Projede 259 daire, 3 restoran, 2 havuz olacak. İçerisinde apart şeklinde bir otel olacak ve satışa sunulacak. Proje tamamen traverten taşıyla yapılıyor bu da New York havasında ince bir bina olarak gösteriyor" dedi.

Türkiye'nin önemli bir pazar olduğunu dile getiren Vacchi, "Türkiye'ye her geldiğimde mutluluk hissediyorum. Girişimci potansiyelinin Türkiye'de çok olduğunu biliyoruz. Miami, Latin Amerika bölgesinden ülkelerin sevdiği bir lokasyon. Türkiye'den sonra o bölgelerde de olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaliteli bir marka olduğu için bu projede yer aldığını belirten Vacchi, "Miami'yi biliyorum ve orada yaşıyorum. 17 farklı sektörde yer alıyorum. Bu projeyi de kaliteli bir marka olduğu içtin seçtim ve projeyi tanıtmak için ilk defa buraya geldim. Tahminlerimiz burada iyi bir Pazar olduğu yönünde. Önümüzdeki günlerde bunu daha iyi öğreneceğim" şeklinde konuştu.

Projede daireler 2 buçuk milyon dolar ile 14 milyon dolar aralığında satılırken, 3 katlı en lüks konutu ise 88 milyon dolardan satışa sunuluyor. Projenin 2028 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. - İSTANBUL