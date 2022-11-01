11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan ağızları açık bırakan itiraf: İyi ki yaşamamış - Son Dakika
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11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan ağızları açık bırakan itiraf: İyi ki yaşamamış

01.11.2022 15:55

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan usta oyuncu Aydemir Akbaş, yıllar önce 11 günlükken kaybettikleri bebeklerini anlattı. Bebeklerinin doktor hatası yüzünden öldüğünü söyleyen oyuncu, "Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum. Çünkü ben babamın bize baktığı gibi çocuğuma bakamayacağıma inandım" itirafında bulundu.

Türk tiyatrosunun efsane oyuncularından Aydemir Akbaş, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Uzun yıllardır evli olduğu Beyhan Benek ile bir çocuklarının olduğunu ancak doğumdan 11 gün sonra kaybettiklerini anlattı.

"BEBEĞİMİZ DOKTOR HATASI YÜZÜNDEN ÖLDÜ"

Uzun yıllar çocuk hasreti çeken Aydemir Akbaş, bebeklerinin neden öldüğünü şu sözlerle anlattı: "Bebeğimiz 11 gün yaşadı. Prematüre doğdu, evde özel odada ayırarak camlı bir kapı yaptırarak hemşire tutmuştuk. Çocuğum için kitap yazmayı düşündüm ama Beyhan istemedi. Doktor hatasıydı. Doktor, Amerika'ya giderken asistan tayin etmiş. Asistan da çocuğun kakası kontrol edin diye bize söylemeyi unutuyor. Hemşire bana 'çocuk kakasını yapamıyor, huylanıyorum' dedi."

11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan ağızları açık bırakan itiraf: İyi ki yaşamamış

"ÇOCUĞUM İYİ Kİ YAŞAMAMIŞ, BABALIK YAPAMAZDIM"

"Çok önemli bir doktora gösterdik. O da ameliyat yapılması gerektiğini söyledi ama yaşaması %3'tü. Bütün hastaneleri gezdik. Doğumun gerçekleştiği hastanedeki bir doktor 'ben bu ameliyatı koridorda bile yaparım' dedi. Bizim gittiğimiz doktor müsaade etmedi. Şimdi de iyi ki yaşamamış diyorum. Çünkü ben babamın bize baktığı gibi çocuğuma bakamayacağıma inandım. Babam yemez bize yedirirdi. Benim için sanatçının çocuğu olması yanlış. Çünkü uğraşamazsın. Sorumluluk sahibi olamazsın ve ben olamazsam deliririm. Bizim zamanımızda tiyatro yapmak çok zordu."

11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan ağızları açık bırakan itiraf: İyi ki yaşamamış
11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan ağızları açık bırakan itiraf: İyi ki yaşamamış
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Aydemir Akbaş, Çocuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan ağızları açık bırakan itiraf: İyi ki yaşamamış - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 günlük bebeğini kaybeden Aydemir Akbaş'tan ağızları açık bırakan itiraf: İyi ki yaşamamış - Son Dakika
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