Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a eski eşinden suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor - Son Dakika
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Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a eski eşinden suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

17.11.2022 09:07

Gonca Derin, şimdilerde eşi Ebru Şallı'yı darbettiği iddiasıyla gündeme gelen eski eşi Uğur Akkuş'un kızını kaçırarak şiddet uyguladığını öne sürdü. Sosyal medya hesabından, "Kızım bulunmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım" diyen Derin, kızının ses kaydını da paylaştı. Akkuş, iddiaları kesin bir dille yalanlarken sabaha karşı yeni bir paylaşım yapan Derin, kızına kavuştuğunu açıkladı.

2007 yılında nikah masasına oturan Gonca Derin ve Uğur Akkuş, 2018 yılında ihanet yüzünden boşandı. Çocuklarının velayetini alan ancak nafaka yüzünden eski eşiyle sürekli sorunlar yaşayan Gonca Derin, dün sosyal medya hesabından gündeme bomba gibi düşecek iddialarda bulundu. Derin, kızının Akkuş tarafından kaçırıldığını ve şiddet gördüğünü öne sürdü.

"UĞUR AKKUŞ KIZIMI KAÇIRIP ŞİDDET UYGULUYOR"

Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yaparak kızının kaçırıldığını ileri süren Derin, "Destek rica ediyorum, kızım kaçırıldım. Şiddet görüyor, beni arıyor. Bulamıyoruz. Lütfen kızıma bir şey olmasın" ifadelerini kullandı.

Gonca Derin'den eski eşi Uğur Akkuş'a suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

"KIZIMI BULAMAZSAM MÜGE ANLI'NIN KAPISINDAYIM"

Kızı için dua isteyen Derin, "Hala bulamadık. Kızımı bulana kadar buradayız. Kendi ayağına sıkma bırak çocuğumu, kaçamazsın. Tutuklanacaksın yapma" diyerek Uğur Akkuş'a seslendi. Kızını bulamazsa ekrana çıkacağını söyleyen Derin, "Sabaha kadar buradayım. Çıkmazsa sabah Müge Anlı'nın kapısındayım" ifadelerini kullandı.

Gonca Derin'den eski eşi Uğur Akkuş'a suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

KIZIYLA SES KAYDI YAYINLADI

Ünlü isim, paylaşımların ardından oğlunun telefonundan kızıyla konuştuğu ses kaydını yayınladı. Söz konusu videoda Aden'in ağlayarak "Beni kucağına alarak oraya zorla soktu, ben de altıma yaptım. Lütfen beni gelin alın. Lütfen çabuk gelin" dediği anne Gonca Derin'in de kızını sakinleştirmeye çalıştığı duyuldu.

Gonca Derin'den eski eşi Uğur Akkuş'a suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

GÖRGÜ TANIĞI: KIZINI KOLUNDAN TUTUP ASANSÖRE GÖTÜRDÜ

Videonun devamında yer alan görgü tanığı kadın ise "Uğur (Akkuş) geldi arabaya. Hiçbir şey demeden Aden'in iki kolundan sımsıkı tuttu. Sanki bir insan değilmiş, kızı değilmiş gibi. Sürükleyerek asansöre götürdü" iddiasında bulundu.

UĞUR AKKUŞ İDDİALARI REDDETTİ

Eski eşi Gonca Derin'in kaçırılma iddiasının ardından paylaşım yapan Uğur Akkuş ise Instagram hesabından teknede çektiği bir videoyu yayınlayarak "Ortaköy" ve "İstanbul müthiş" ifadelerini kullandı. Daha sonra yazılı bir açıklama yaparak hakkındaki iddiaları yalanlayan Akkuş, şu ifadeleri kullandı: "Hakkımda yine asılsız bir takım İftiralar atılmış; kendi çocuklarımı kaçırdım diye. Bakmakla korumak, kollamak ilgi ve sevgi göstermekle sorumlu olduğum kendi çocuklarım, ara tatilde mahkeme kararı ile usulüyle pedogog eşliğinde aldırıp tatile çıkardım butün karalama asılsız iftiralara artık inanmayın lütfen!"

Gonca Derin'den eski eşi Uğur Akkuş'a suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor

"KIZIMI TESLİM ETTİLER"

Arama kararı çıkarttığını belirten Gonca Derin, sabaha karşı kızına kavuştu. Instagram hesabından yeni bir paylaşım yapan Derin, "Kızımızı Feriköy Çocuk Şube'ye teslim ettiler. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Destek olan, dua eden herkese çok çok teşekkür ederim. Sabah 05.30'da kızımızı aldık, evimize gidiyoruz. Şükürler olsun" notunu yazdı.

Gonca Derin'den eski eşi Uğur Akkuş'a suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor
Gonca Derin'den eski eşi Uğur Akkuş'a suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor
Gonca Derin'den eski eşi Uğur Akkuş'a suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor
Gonca Derin'den eski eşi Uğur Akkuş'a suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor
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Gonca Derin, Ebru Şallı, Uğur Akkuş, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a eski eşinden suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ebru Şallı'nın kocası Uğur Akkuş'a eski eşinden suçlama: Kızımı kaçırıp şiddet uyguluyor - Son Dakika
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