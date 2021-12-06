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Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı - Son Dakika

Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı

06.12.2021 15:41

Paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen oyuncu Gonca Vuslateri, bu sefer de sette sahnesini beklerken karavanda dans ettiği anları paylaştı. Videoda göbek ve kalça dansı yapan oyuncu, paylaşımına "Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla sık sık adından söz ettiren oyuncu Gonca Vuslateri, bu sefer de dans videosuyla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından 2 ay önce karavanda dans ettiği anları yayınlayan oyuncu, kendisini eleştirmeyi de ihmal etmedi.

"UZAYDAN GÖRÜLEN BİR GÖBEĞİM OLDU"

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Gonca Vuslateri, dans ettiği videosunu "Zorum ben sette ya... Yani prodüksiyon eğer karavana mezdeke koymamışsa bana esiyor yukardan yukardan. Belki de aşağıdan... Bahadır'ın eşi beni İtalyan menüsüyle donattığından uzaydan görülen bir göbeğim oldu. Bu kamu spotu şeklinde büyüyen göbeği sizlerle paylaşmak istedim. Ve korkunç dans etmem, dans etme isteğime mani olamıyor. Sette can sıkıntısı ve bekleme çözümlerine birebir. Hala gülüyorum bir de çiçekli don çıkmış mı o pijamadan" notunu yazdı.

Sette kendinden geçen Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı

Gonca Vuslateri'nin paylaşımına sessiz kalamayan Ayşe Özyılmazel ve Damla Sönmez de kalp ve gülen yüz emojileri koydu.

Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı

Gonca Vuslateri, Medya, Kamu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı - Son Dakika Magazin


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