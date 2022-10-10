Vuslateri, yayınladığı karelerin altına da şu notu yazdı: "İki traktör göreyim, kullanayım.. İki kilo fazlam var mı yok mu trekler abi der, binerim.. Ayağımızın tozuyla selam vermeye geldik."

Kaynak: Magazinkolik

Gonca Vuslateri, Tatil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi - Son Dakika

Bu haber Magazinkolik tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Magazinkolik tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Magazinkolik kurumudur.