Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi - Son Dakika
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Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi

10.10.2022 22:35

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Gonca Vuslateri, tatil için gittiği Urla'da siyah mayosuyla traktör üstünde kamera karşısına geçti.

Ekranların tanınan simalarından biri olan Gonca Vuslateri, son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

TRAKTÖR ÜSTÜNDE POZ VERDİ

Tatil için Urla'ya giden oyuncu, ilginç tarzıyla traktör üstünde poz verdi. Siyah mayosunun altına bol bir kot pantolon giyen ünlü oyuncu, çektirdiği pozlarını sosyal medyada hesabından yayınladı.

"İKİ TRAKTÖR GÖREYİM, KULLANAYIM"

Vuslateri, yayınladığı karelerin altına da şu notu yazdı: "İki traktör göreyim, kullanayım.. İki kilo fazlam var mı yok mu trekler abi der, binerim.. Ayağımızın tozuyla selam vermeye geldik."

Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi
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Kaynak: Magazinkolik

Gonca Vuslateri, Tatil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Gonca Vuslateri siyah mayosuyla traktör üzerinde poz verdi - Son Dakika

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