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Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi - Son Dakika

Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi

12.02.2022 13:31

Ünlü şarkıcı Hadise, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü beklemeden Mehmet Dinçerler ile romantik karesini paylaştı. Hadise'nin paylaşımına sessiz kalmayan Dinçerler ise "Ah o gülüşün" yorumunu yaptı.

Mesleğinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hadise, uzun bir süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşıyor. İlişkilerini göz önünde yaşayan çift, geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı aldı. Evlilik hazırlıklarına başlayan Hadise, sosyal medya hesabından 14 Şubat'a göndermede bulunarak bir paylaşım yaptı.

"HER GÜN BENİM SEVGİLİMSİN NEDEN 14 ŞUBAT'I BEKLEYEYİM"

Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Hadise, Mehmet Dinçerler'le olan bir pozunu paylaşarak "Her gün benim sevgilim olduğun halde neden sevgililer gününü bekleyeyim" notunu yazdı. Sevgilisinin paylaşımına sessiz kalmayan Mehmet Dinçerler ise "Ah o gülüşün" yorumunu yaptı.

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Son Dakika Magazin Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi - Son Dakika
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