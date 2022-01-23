Hadise'den Mehmet Dinçerler'in ailesiyle mutluluk pozları

Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, birkaç gün önce evlilik teklifi aldı. Teklife "Evet" cevabını veren ve yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından ilan eden şarkıcının istenmeyen gelin olduğu ileri sürülmüştü.

KAYINVALİDESİ İLE YAN YANA

Hakkındaki iddiaya cevap vermeyen Hadise, dün Mehmet Dinçerler'in kardeşinin düğünü öncesi, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi. Gelinin davul zurna eşliğinden evden çıkışına katılan şarkıcı, sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yan yana geldi.

AİLE FOTOĞRAFINDA YER ALDI

Mutlu çift akşam da sevgilisinin kardeşi Tuğba Dinçerler'in Ozan Uçar ile Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleşen düğün törenlerine katıldı. Hadise'ye kardeşi Derya Açıkgöz'de eşlik etti. Gece boyu eğlenen Hadise, daha sonra çekilen aile fotoğrafına da girdi.