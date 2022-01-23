Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, birkaç gün önce evlilik teklifi aldı. Teklife "Evet" cevabını veren ve yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından ilan eden şarkıcının istenmeyen gelin olduğu ileri sürülmüştü.
Hakkındaki iddiaya cevap vermeyen Hadise, dün Mehmet Dinçerler'in kardeşinin düğünü öncesi, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi. Gelinin davul zurna eşliğinden evden çıkışına katılan şarkıcı, sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yan yana geldi.
Mutlu çift akşam da sevgilisinin kardeşi Tuğba Dinçerler'in Ozan Uçar ile Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleşen düğün törenlerine katıldı. Hadise'ye kardeşi Derya Açıkgöz'de eşlik etti. Gece boyu eğlenen Hadise, daha sonra çekilen aile fotoğrafına da girdi.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Hadise'den Mehmet Dinçerler'in ailesiyle mutluluk pozları - Son Dakika Magazin