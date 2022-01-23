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Hadise'den Mehmet Dinçerler'in ailesiyle mutluluk pozları - Son Dakika

Hadise'den Mehmet Dinçerler'in ailesiyle mutluluk pozları

23.01.2022 08:42

İki gün önce sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alan Hadise, dün akşam müstakbel görümcesinin düğününe katıldı. Daha önce istenmeyen gelin olduğu öne sürülen Hadise'nin sevgilisi ile birlikte aile fotoğrafında yer alması dikkat çekti.

Bir süredir Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan şarkıcı Hadise, birkaç gün önce evlilik teklifi aldı. Teklife "Evet" cevabını veren ve yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından ilan eden şarkıcının istenmeyen gelin olduğu ileri sürülmüştü.

Hadise aile fotoğrafına girdi

KAYINVALİDESİ İLE YAN YANA

Hakkındaki iddiaya cevap vermeyen Hadise, dün Mehmet Dinçerler'in kardeşinin düğünü öncesi, müstakbel kayınvalidesi ile bir araya geldi. Gelinin davul zurna eşliğinden evden çıkışına katılan şarkıcı, sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yan yana geldi.

Hadise aile fotoğrafına girdi

AİLE FOTOĞRAFINDA YER ALDI

Mutlu çift akşam da sevgilisinin kardeşi Tuğba Dinçerler'in Ozan Uçar ile Hotel Raffles İstanbul'da gerçekleşen düğün törenlerine katıldı. Hadise'ye kardeşi Derya Açıkgöz'de eşlik etti. Gece boyu eğlenen Hadise, daha sonra çekilen aile fotoğrafına da girdi.

Hadise aile fotoğrafına girdi
Hadise aile fotoğrafına girdi
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Mehmet Dinçerler, Evlilik, Hadise, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hadise'den Mehmet Dinçerler'in ailesiyle mutluluk pozları - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hadise'den Mehmet Dinçerler'in ailesiyle mutluluk pozları - Son Dakika
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