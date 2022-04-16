Hadise'ye düğün öncesi tazminat şoku: Sözleşme ihlali nedeniyle açılan davayı kaybetti, 250 bin euroyu faiziyle ödeyecek - Son Dakika
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Hadise'ye düğün öncesi tazminat şoku: Sözleşme ihlali nedeniyle açılan davayı kaybetti, 250 bin euroyu faiziyle ödeyecek

16.04.2022 15:19

Hadise'nin kardeşleri Derya Açıkgöz ve Hülya Açıkgöz güzel şarkıcının başını yaktı. Hadise bir giyim firması ile 500 bin euro karşılığında reklam anlaşması yapmıştı. Anlaşmada "1 yıl hiçbir moda ve e-ticaret markasına ait reklamda yer alamaz" maddesi vardı. Hadise kardeşlerinin markasına ait giysileri giyerek, sözleşmeye aykırı davrandı ve 250 bin euro ödemesine karar verildi. 6 yılı aşkın zamandır devam eden iki davayı da kaybeden ünlü isim, 250 bin euroyu faiziyle ödemek zorunda.

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı aldı. 15 Mart'ta nişanlanan çift, yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Özel hayatı ve konserleriyle adından söz ettiren Hadise, işbirliği yaptığı ünlü bir e ticaret markasıyla davalık oldu.

250 BİN EURO PARA CEZASI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; 15 Şubat 2012'de ünlü e ticaret markasının sahibi DSM Grup ile Hadise arasında bir reklam sözleşmesi yapıldı. Sözleşme kapsamında şarkıcının DSM ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapması ve moda çekimlerine katılması istendi. Bunlara ek olarak taraflardan birisinin sözleşmeyi ihlal etmesi halinde karşı tarafa 250 bin euro cezai şart parası ödeyeceği belirtildi.

HADİSE SÖZLEŞMEYİ İHLAL ETTİ

O sözleşmenin en önemli ayrıntısı ise ünlü şarkıcının 28 Şubat 2013 tarihine kadar başka hiçbir moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum, ticari işletme veya markaya ait ürün ve hizmetlerin reklam-tanıtım ve diğer faaliyetlerinde yer alamayacak olmasıydı. Ancak iddiaya göre Hadise, stilist kardeşi Derya Açıkgöz'ün hazırladığı rakip firmalara ait elbiseleri giyip, bunların reklamını yaptı. Bunu öğrenen DSM Grup da bir ihtarname göndererek sözleşmeyi feshettiğini bildirdi. Ardından da 250 bin euro'luk cezai şart parasının tahsili için dava açıldı.

Evlilik Hazırlığı Yapan Hadise'nin başı çalıştığı firmayla derde girdi! 250 bin euro tazminat ödeyecek
Derya Açıkgöz ve Hadise

HADİSE'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Başka bir mahkemede karşı dava açan Hadise'nin avukatı ise "Müvekkilim sadece moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin reklam ve tanıtımına katılamayacağı sözleşmede belirtilmiştir. Müvekkilimizin oynadığı reklam moda ve e-ticaret sektöründe değildir. Kız kardeşiyle arasında bir ticari ilişki de yoktur. Bakiye 250 bin euro'nun tahsilini istiyoruz" dedi.

MAHKEME, HADİSE'NİN 250 BİN EURO'YI FAİZİYLE ÖDEMESİNE HÜKMETTİ

İki ayrı dava bir mahkemede birleştirildi. Mahkeme, Hadise'nin istediği 250 bin euro'luk davayı reddetti, DSM Grup'un açtığı davayı kabul etti. Tarafların itirazı üzerine Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada mahkeme, Hadise'nin 250 bin euro cezai şart bedelini 26 Kasım 2012 tarihinden itibaren en yüksek faiziyle DSM Grup'a ödemesine hükmetti.

Evlilik Hazırlığı Yapan Hadise'nin başı çalıştığı firmayla derde girdi! 250 bin euro tazminat ödeyecek
Evlilik Hazırlığı Yapan Hadise'nin başı çalıştığı firmayla derde girdi! 250 bin euro tazminat ödeyecek
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Derya Açıkgöz, Hürriyet, Mahkeme, Hadise, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hadise'ye düğün öncesi tazminat şoku: Sözleşme ihlali nedeniyle açılan davayı kaybetti, 250 bin euroyu faiziyle ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise'ye düğün öncesi tazminat şoku: Sözleşme ihlali nedeniyle açılan davayı kaybetti, 250 bin euroyu faiziyle ödeyecek - Son Dakika
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