Hadise'ye düğün öncesi tazminat şoku: Sözleşme ihlali nedeniyle açılan davayı kaybetti, 250 bin euroyu faiziyle ödeyecek - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı aldı. 15 Mart'ta nişanlanan çift, yaz aylarında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Özel hayatı ve konserleriyle adından söz ettiren Hadise, işbirliği yaptığı ünlü bir e ticaret markasıyla davalık oldu.

250 BİN EURO PARA CEZASI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; 15 Şubat 2012'de ünlü e ticaret markasının sahibi DSM Grup ile Hadise arasında bir reklam sözleşmesi yapıldı. Sözleşme kapsamında şarkıcının DSM ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapması ve moda çekimlerine katılması istendi. Bunlara ek olarak taraflardan birisinin sözleşmeyi ihlal etmesi halinde karşı tarafa 250 bin euro cezai şart parası ödeyeceği belirtildi.

HADİSE SÖZLEŞMEYİ İHLAL ETTİ

O sözleşmenin en önemli ayrıntısı ise ünlü şarkıcının 28 Şubat 2013 tarihine kadar başka hiçbir moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum, ticari işletme veya markaya ait ürün ve hizmetlerin reklam-tanıtım ve diğer faaliyetlerinde yer alamayacak olmasıydı. Ancak iddiaya göre Hadise, stilist kardeşi Derya Açıkgöz'ün hazırladığı rakip firmalara ait elbiseleri giyip, bunların reklamını yaptı. Bunu öğrenen DSM Grup da bir ihtarname göndererek sözleşmeyi feshettiğini bildirdi. Ardından da 250 bin euro'luk cezai şart parasının tahsili için dava açıldı.

Derya Açıkgöz ve Hadise

HADİSE'NİN AVUKATINDAN İLK AÇIKLAMA

Başka bir mahkemede karşı dava açan Hadise'nin avukatı ise "Müvekkilim sadece moda ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin reklam ve tanıtımına katılamayacağı sözleşmede belirtilmiştir. Müvekkilimizin oynadığı reklam moda ve e-ticaret sektöründe değildir. Kız kardeşiyle arasında bir ticari ilişki de yoktur. Bakiye 250 bin euro'nun tahsilini istiyoruz" dedi.

MAHKEME, HADİSE'NİN 250 BİN EURO'YI FAİZİYLE ÖDEMESİNE HÜKMETTİ

İki ayrı dava bir mahkemede birleştirildi. Mahkeme, Hadise'nin istediği 250 bin euro'luk davayı reddetti, DSM Grup'un açtığı davayı kabul etti. Tarafların itirazı üzerine Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozdu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülen duruşmada mahkeme, Hadise'nin 250 bin euro cezai şart bedelini 26 Kasım 2012 tarihinden itibaren en yüksek faiziyle DSM Grup'a ödemesine hükmetti.