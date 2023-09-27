Hadise'yi unutan Mehmet Dinçerler yeni bir aşka yelken açtı - Son Dakika

Hadise'yi unutan Mehmet Dinçerler yeni bir aşka yelken açtı

Hadise\'yi unutan Mehmet Dinçerler yeni bir aşka yelken açtı
Son Güncelleme: 27.09.2023 13:47

Şarkıcı Hadise ile evliliği 4,5 ay süren iş insanı Mehmet Dinçerler yeni bir aşka yelken açtı. Dinçerler yeni sevgilisiyle Londra'da tatil yaparken görüntülendi.

Bir kahve zincirinin sahibi olan Mehmet Dinçerler, 30 Nisan'da Hadise ile evlenmiş ancak çift 4,5 ay sonra olaylı bir şekilde tek celsede boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Hadise ile barıştığı iddiasıyla gündeme gelen Dinçerler, yeni sevgilisiyle objektiflere takıldı.

YENİ AŞKIYLA ALIŞVERİŞTE GÖRÜNTÜLENDİ

Sessiz sedasız evlenerek aynı şekilde sessizce boşanan ikilinin geçtiğimzi günlerde yeniden barıştığı iddia edilmişti. Konserinde hakkındaki barışma iddiasını yalanlayan Hadise, "Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap iki kere okunmaz" derken Dinçerler yeni bir aşka yelken açtı. Gazete Magazin'de yer alan habere göre, özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden iş insanı, yeni sevgilisiyle Londra tatilinde görüntülendi. Alışveriş çıkışı görüntülenen çift, elinde torbalarla kameralara yansıdı. Öte yandan Dinçerler'in yeni sevgilisinin adının Tuana Hayfavi olduğu öğrenildi.

Hadise'yi unutan Mehmet Dinçerler yeni bir aşka yelken açtı

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Son Dakika Magazin Hadise'yi unutan Mehmet Dinçerler yeni bir aşka yelken açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hadise'yi unutan Mehmet Dinçerler yeni bir aşka yelken açtı - Son Dakika
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