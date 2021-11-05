Hakan Baş, "Bensu Soral'dan boşanacak mısınız? Son durum ne?" şeklindeki bir soruya, "Bensu nasıl isterse öyle olacak." yanıtını verdi.

Hakan Baş'ın moralsiz oluşu gözlerden kaçmadı.

"ÇALKANTILI BİR SÜREÇ"

Geçtiğimiz haftalarda Söylemezsem Olmaz'a konuşan Hakan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık 3 aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru... Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru/yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Sizden de hassasiyet rica ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.