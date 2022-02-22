Hakan Sabancı ile kısa süreli aşk yaşayan ve daha sonra yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Aygün Aydın, yine olay yarattı.

Aygün Aydın pantolonunun düğmelerini çözüp iç çamaşırını gösterirken çektiği pozunu sosyal medyadan paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Aydın, "Neden soyundun?" diyen takipçilerine "Ev sıcak" yanıtını verdi.

Daha sonra bir başka kullanıcı, "Asla Arzu Sabancı'nın gelini olamayacaksın" yorumunu yaptı.

"BENDEN BAŞKASI ONUN OĞLUNU DİZGİNLEYEMEZ"

Bu yoruma cevap veren Aygün Aydın, "Hayır canım düzelteyim. O benim kayınvalidem olamaz artık. Tak başına otursun yalısında, sıkılmaya devam etsin.Ben olsam orada neşe, eğlence olurdu. Ben değil o kaybetti. Benden başkası da onun oğlunu dizginleyemez. Bir ömür kahrını çekmez." diyerek şoke etti.

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli'nin "Şeker" klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakteriyle sektörde yerini almıştır. İş insanı Hakan Sabancı ile kısa süren olaylı bir aşk yaşamıştır.

HAKAN SABANCI KİMDİR?

Hakan Sabancı, cemiyet hayatının önde gelen ailelerinden Sabancı ailesindendir. 1986 yılında evlenen Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın üç çocuğundan biri olan Hakan Sabancı 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Abisi Hacı Sabancı, kardeşi ise Kerim Sabancı'dır.

İlkokulu, ortaokulu ve liseyi Türkiye'de tamamlayan Hakan Sabancı, liseden sonra ekonomi lisansı için Amerika'ya gitti. Üniversite eğitimini bitirip Türkiye'ye dönen Hakan Sabancı genç iş insanıdır.